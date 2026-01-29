Kategoria artykułu: Biznes
Czy kopalnia węgla pochłonie część dawnego uzdrowiska? „To ukryta perełka, która może być atrakcją regionu”
Grupa aktywistów walczy o wpisanie do rejestru zabytków niektórych budynków oraz układu przestrzennego wsi Opolno-Zdrój. Miejscowość znajduje się tuż przy krawędzi potężnego wyrobiska kopalni węgla Turów. Polska Grupa Energetyczna jeszcze kilka lat temu planowała, że kopalnia działać będzie do 2044 r., a odkrywka zostanie powiększona i pochłonie część dawnego uzdrowiska. Dziś tak długa eksploatacja węgla stoi pod znakiem zapytania, ale unikalna zabudowa wsi pozostaje nadal bez ochrony.
29.01.2026, 05:15
Budynek we wsi Opolno-Zdrój, gdzie na przełomie XIX i XX w. działało uzdrowisko. Fot. Greenpeace Polska
