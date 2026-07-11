Czy matcha ma ojczyznę? Japońsko-chiński spór o zielony proszek
Od kilku lat świat szaleje na punkcie sproszkowanej zielonej herbaty o tysiącletniej historii. Wzrost globalnego popytu na matchę sprawił, że o jej historyczne dziedzictwo spierają się dwa wschodnioazjatyckie mocarstwa.
11.07.2026, 05:00
Matcha to sproszkowana zielona herbata wysokiej jakości. Przez stulecia z jej wytwarzania słynęła Japonia. Chiny w ciągu kilku lat przejęły 70 proc. globalnej produkcji. Fot. ASMR / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego chińska prowincja Guizhou w kilka lat stała się największym producentem matchy na świecie, mimo że napój ten jest powszechnie kojarzony z Japonią.
- Jak strukturalny kryzys japońskiego rolnictwa – starzejący się rolnicy i kurczące się areały uniemożliwia Japończykom wykorzystanie globalnego boomu na matchę.
- Jakie narzędzia prawne i marketingowe stosują japońscy producenci, aby odróżnić swój oryginalny produkt od chińskich zamienników.