Kategorie artykułu: Analizy Społeczeństwo
Czy ogródki działkowe muszą być w centrum miasta?
Ogrody działkowe w Warszawie zajmują powierzchnię ponad 1 tys. ha, czyli ok. 10 kilometrów kwadratowych. To więcej niż niektóre dzielnice Warszawy. Wiele z nich jest bardzo blisko centrum miasta.
05.07.2026, 05:50
Ogrody działkowe w polskich miastach są wyjątkowo blisko centrum. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką część powierzchni polskich i europejskich miast zajmują ogrody działkowe.
- Dlaczego polskie miasta są pod tym względem wyjątkowe i czemu duża część ogrodów działkowych znajduje się w centrach miast.
- Czy polskie miasta mają ogółem dużo zieleni.