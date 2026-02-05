Kategoria artykułu: Biznes
Czy zabraknie nam prądu? Operator sieci pokazał nowe wyliczenia
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przeanalizowały rozpoczęte inwestycje w elektrownie i pokazały, jak wiele mocy brakuje nam, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii do polskich odbiorców. W optymistycznym scenariuszu problemy z dostępnością mocy pojawią się dopiero za dziesięć lat. W pesymistycznym – już za rok. Jest jednak plan wypełnienia luki wytwórczej.
05.02.2026, 04:30
Krajowa Dyspozycja Mocy – działająca w ramach Polskich Sieci Elektroenergetycznych centralna jednostka koordynująca pracę systemu energetycznego w Polsce. Fot.: PSE
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak duża jest luka wytwórcza w polskim systemie energetycznym.
- Jakie inwestycje są potrzebne, aby zabezpieczyć dostawy prądu do 2040 r.
- Jakie inwestycje w rozwój sieci planują PSE.