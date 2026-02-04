Kategoria artykułu: Biznes
Gazowa pułapka czy energetyczne zabezpieczenie? Ekolodzy kontra miliardowe inwestycje państwowych spółek
Polska przyspiesza z inwestycjami w elektrownie i gazociągi, a organizacje ekologiczne biją na alarm. Jedni mówią o bezpieczeństwie systemu i stabilnych dostawach prądu, drudzy o ryzyku uzależnienia od importu, wysokich emisjach CO2 i obchodzeniu prawa środowiskowego. Spór o gaz staje się jednym z najostrzejszych konfliktów wokół transformacji energetycznej w Polsce – z udziałem aktywistów, spółek Skarbu Państwa, instytucji unijnych i kontrolerów państwowych.
04.02.2026, 04:00
Polscy aktywiści Greenpeace we wrześniu 2025 r. zanurkowali do gazociągu Nord Stream na dnie Bałtyku, protestując przeciwko pomysłom odbudowy rurociągu. Fot.: Mariusz Czajka/Greanpeace
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego organizacje ekologiczne są przeciwnie rozbudowie mocy gazowych w polskiej energetyce.
- Jak aktywiści walczą o swoje racje.
- Dlaczego Polska mocno inwestuje w infrastrukturę gazową.