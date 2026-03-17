Kategoria artykułu: Biznes
Czy zwalnianie „na chłodno” jest możliwe? „Moglibyśmy mieć dużo mniej sporów w sądach”
Rynek pracy zmienia się na naszych oczach, tworząc nowe paradoksy. Z jednej strony polska gospodarka nieustannie potrzebuje rąk do pracy, z drugiej jesteśmy świadkami zwolnień uzasadnianych m.in. automatyzacją procesów. Czy to jednak wystarczający powód, aby zwolnić pracownika? Wskazujemy na najczęstsze błędy zarówno pracodawców, jak i zatrudnionych.
17.03.2026, 04:15
Wiele spraw trafiających do sądów pracy nie wynika wyłącznie z błędów formalnych pracodawcy. Często przyczyną jest poczucie niesprawiedliwości, złość lub chęć odwetu po utracie pracy. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu reorganizacji firmy, automatyzacji lub likwidacji stanowiska i jakie warunki muszą być spełnione, aby było to zgodne z prawem.
- Dlaczego wiele zwolnień – nawet tych uzasadnianych zmianami organizacyjnymi – kończy się sporami w sądach pracy.
- Jak powinien wyglądać prawidłowy proces rozstania z pracownikiem, aby ograniczyć konflikty, emocje i ryzyko pozwów sądowych.