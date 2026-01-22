Kategoria artykułu: Biznes
Czy żywienie obywateli to kwestia polityczna? „Rewolucja w odwróconej piramidzie Trumpa jest pozorna”
Biały Dom zaprezentował nową piramidę żywieniową – podstawę oficjalnych wytycznych dietetycznych dla Amerykanów na najbliższe lata. Dokument, firmowany hasłem „Make America Healthy Again”, zapowiada zmianę podejścia do tego, co i jak powinni jeść obywatele USA. Co rzeczywiście się zmieniło? I dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił uczynić dietę jednym z elementów swojej politycznej agendy?
22.01.2026, 16:58
Biały Dom zaprezentował nową piramidę żywieniową, podstawę oficjalnych wytycznych pokarmowych dla Amerykanów, które będą obowiązywać przez najbliższe lata. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy odwrócona piramida żywieniowa Trumpa to realna rewolucja, czy raczej korekta kursu,
- Jakie zasady żywieniowe znalazły się w nowych wytycznych.
- Czy sposób odżywiania społeczeństwa stał się dziś kwestią polityczną.