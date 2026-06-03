Kategoria artykułu: Biznes
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Debata XYZ: Gdy nadzór nad bankami jest zbyt silny, rodzą się afery jak Zondacrypto
Dla banków większym problemem niż same przepisy jest zmienność interpretacji prawa. Głównym problemem nie jest zatem liczba regulacji, tylko ich chaos i nieprzewidywalność. To najważniejsze wnioski z panelu na temat deregulacji sektora finansowego na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. Gospodarzem debaty był portal XYZ.
03.06.2026, 04:00
Uczestnicy panelu deregulacyjnego na EKF w Sopocie, którego gospodarzem był XYZ. Od lewej: Grzegorz Nawacki, Aleksandra Bańkowska, Jakub Niesłuchowski, Magdalena Szwarc-Bakuła, Jurand Drop, Magdalena Łapsa-Parczewska. Fot. Zofia Niechciał (XYZ).
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy finanse potrzebują mniej regulacji.
- Jak deregulować sektor finansowo-ubezpieczeniowy.
- Czy deregulację można osiągnąć przez technologię.