„Delikatna rękawiczka na żelaznej ręce”. Jak Polska buduje swoją soft power przez kulturę
Kultura coraz częściej staje się jednym z kluczowych narzędzi budowania międzynarodowej pozycji Polski i jej soft power. W tym kontekście spotykają się perspektywy instytucji publicznych, artystów oraz prywatnych mecenasów wpływających na globalną rozpoznawalność polskiej kultury – wśród nich Omenaa Mensah, Boris Kudlička, Wilhelm Sasnal oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. O swoich doświadczeniach opowiedzą podczas konferencji Impact 26 w Poznaniu.
17.02.2026, 04:00
Wilhelm Sansal, Omenaa Mensah, Marta Cienkowska, Boris Kudlička w maju wystąpią na konferencji Impact' 26 w maju w Poznaniu i zaprezentują cztery unikatowe perspektywy w temacie soft power. Fot. Getty Images/XYZ/materiały prasowe Impact
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest soft power i dlaczego kultura staje się jednym z kluczowych narzędzi budowania międzynarodowej pozycji Polski.
- Jak państwowe instytucje wykorzystują wydarzenia takie jak EXPO czy polska prezydencja w Radzie UE do wzmacniania wizerunku kraju.
- W jaki sposób artyści budują globalną rozpoznawalność Polski poprzez autonomię twórczą i obecność w najważniejszych instytucjach kultury na świecie.