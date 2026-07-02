Kategoria artykułu: Biznes
Deweloperzy w coraz gorszych nastrojach. Mimo niezłego popytu
Deweloperzy sprzedają rekordowo wiele mieszkań. Ale tracą wiarę w dalszy wzrost sprzedaży. Czerwiec 2026 r. przyniósł najlepszy wynik sprzedażowy nieruchomości od miesięcy i jednocześnie pierwszy od dwóch lat tak duży spadek nastrojów.
02.07.2026, 05:00
Indeks Zmiany Tempa Sprzedaży spadł do poziomu -0,09. To pierwszy odczyt poniżej zera od listopada 2024 r. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego sprzedaż mieszkań deweloperskich wzrosła w czerwcu 2026 r. aż o 48 proc. rok do roku, ale nastroje deweloperów spadają.
- Które rynki – Gdynia, Gdańsk, Warszawa czy Wrocław – najbardziej ryzykują niedobór nowej podaży mieszkań w najbliższych latach.
- Czy słabnące nastroje sprzedażowe deweloperów oznaczają, że ceny mieszkań zaczną spadać.