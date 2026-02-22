Kategorie artykułu: Biznes Lifestyle
Dlaczego nie warto iść na skróty? Jakub B. Bączek o motywacji i nonkonformizmie (WYWIAD)
Badania pokazują, że w większości jesteśmy konformistami – wybieramy bezpieczeństwo, etat i przewidywalność. Jakub B. Bączek zwraca uwagę, że nonkonformizm zawsze ma cenę, ale tylko on otwiera drogę do realnej sprawczości i poczucia sensu.
22.02.2026, 06:45
– Bez gradacji i w przypadkowej kolejności kompetencjami przyszłości są i będą: krytyczne myślenie i fact-checking, odporność psychiczna – rozumiana także jako antykruchość – oraz zdolności adaptacyjne oparte na optymizmie – mówi Jakub B. Bączek. Fot. materiały prasowe Jakuba B. Bączka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak i o czym marzą Polki i Polacy – oraz jak marzenia przekuwać w działanie.
- Co nas naprawdę motywuje i gdzie szukać trwałej motywacji.
- Czy sprawczości można się nauczyć.