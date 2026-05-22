Dlaczego technologia wciąż potrzebuje ludzkiego ciepła

Gdy na przełomie wieków polska branża internetowa dopiero raczkowała, niewiele osób przypuszczało, z jaką dynamiką zdominuje gospodarczą rzeczywistość. Grzegorz Borowski, prezes i twórca Infoshare, wspomina, że to właśnie z głębokiego przekonania o unikalności rodzimych kompetencji i naturalnej chęci dzielenia się wiedzą wyewoluował jeden z najważniejszych kongresów w tej części Europy.

– Impossible was nothing. Wtedy, w latach 90. naprawdę można było zrobić wszystko. Dlatego zresztą narodził się Infoshare. Chcieliśmy pokazać, że w Polsce robimy bardzo dobre, zaawansowane technologie, których nie musimy się wstydzić. I możemy podzielić się tymi zdobyczami z innymi – opowiada Grzegorz Borowski.

Biznes bez krawata i oddolna energia

Infoshare przypomina każdą inną imprezę kongresowo-targową. Są sceny z prelekcjami i panelami, są też stoiska wystawców i uczestnicy z konferencyjnymi badge’ami na szyi. Infoshare wyróżniają uczestnicy i atmosfera. Dress code jest niezobowiązujący, dystans – krótki. To sprawia, że zaciera się tam granica między poszukującymi inspiracji studentami, przedsiębiorcami a prezesami funduszy inwestycyjnych czy urzędnikami i szefami kluczowych państwowych instytucji.

– Udało nam się stworzyć przestrzeń, w której ludzie chcą ze sobą rozmawiać, czują swobodę, aby nawiązywać różne rozmowy. Podejść, spytać, poznać kogoś. Z takich spotkań rodzą się potem biznesowe sukcesy. Sam bywam zaczepiany przez przedsiębiorców, którzy zwierzają się, że ich biznes rozpoczął się z inspiracji po wizycie na Infoshare. To bardzo budujące – mówi Grzegorz Borowski.

Krótki cykl życia trendów i trzeźwe spojrzenie na AI

Zmiany w świecie cyfrowym postępują w bardzo szybkim tempie i towarzyszą im szybkie zwroty przez rufę. Po pandemii branża zachłysnęła się wizją przeniesienia handlu do metaverse'u czy globalną rewolucją opartą na technologii blockchain. Pojawił się hype na NFT. Chwilę później uwaga przeniosła się na generatywną sztuczną inteligencję, odsyłając dawne rewolucje na boczny tor. Nadążanie za tą innowacyjną karuzelą wymaga od liderów ogromnej elastyczności i umiejętności antycypowania trendów. Jest to również wyzwanie dla organizatorów kongresów.

– Nigdy nie zamykaliśmy się do jednego wymiaru. Oprócz szans, nowinek i świetlanych perspektyw zawsze mamy drugą połowę agendy dedykowaną wyzwaniom. W przypadku AI chodzi np. o zużycie energii, zaburzenia w ekonomii, globalne oddziaływanie i kwestie związane z odpowiedzialnością – tłumaczy Grzegorz Borowski.

Technohumanizm ocali branżę spotkań

Rosnąca autonomia maszyn oraz rozwój asystentów głosowych rodzą pytania o przyszłość organizowania fizycznych spotkań biznesowych. Skoro ogromną część procesów biznesowych można coraz bardziej automatyzować, znaczenie dużych konferencji może stopniowo maleć. Twórca Infoshare uważa jednak, że postępująca cyfryzacja paradoksalnie wzmacnia głód fizycznego kontaktu.

– Potrzebujemy ciepła, rozmowy, uśmiechu i relacji międzyludzkich. To sprawia, że tego typu wydarzenia i branża eventowa w ogóle przeżyją. Okazje do spotkań między ludźmi będą zawsze potrzebne – uważa Grzegorz Borowski.