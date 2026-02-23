Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Melanos Care popłynęły miliony. Biotechnologia przykuwa uwagę inwestorów
Spółkę Melanos Care wsparł finansowo fundusz Hard2beat, a w ślad za nim poszła grupa aniołów biznesu. Spółka pracuje m.in. nad technologią bioidentycznej melaniny, która zapewniłaby długotrwałą ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB.
23.02.2026, 16:39
Marcin Majka, współzałożyciel Melanos Care, pracuje nad technologią wytwarzania bioidentycznej, ludzkiej melaniny z komórek macierzystych (iPSC). Na rozwój przedsięwzięcia spółka pozyskała kapitał od inwestorów. Fot. materiały prasowe Melanos Care
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego fundusz venture capital Hard2beat i aniołowie biznesu zdecydowali się zainwestować w krakowski startup Melanos Care.
- Na czym bazuje technologia bioidentycznej melaniny i w jaki sposób może zmienić standardy ochrony przeciwsłonecznej.
- Czy biotechnologiczne projekty, mimo wysokiego ryzyka i długiego czasu rozwoju, mogą przynieść inwestorom ponadprzeciętne zyski.