Domański: drugiej elektrowni jądrowej państwo nie sfinansuje. „W budżecie nie ma na to miejsca”
Polska stoi przed kolejnym atomowym wyzwaniem, ale tym razem rachunek nie będzie już tak prosty do pokrycia. Minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, otwarcie przyznaje, że budżet nie udźwignie drugiej elektrowni w dotychczasowym modelu.
22.04.2026, 14:54
Mnister finansów Andrzej Domański opowiedział o najważniejszych zagadnieniach sytuacji gospodarczej w Polsce. Fot.: PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego rząd nie jest w stanie sfinansować drugiej elektrowni atomowej w taki sam sposób jak pierwszej oraz jakie alternatywne modele finansowania mogą wejść w grę w obliczu rosnącego deficytu i ograniczeń budżetowych.
- Jakie znaczenie ma dla Polski obecność w G20 i w jaki sposób kraj chce wykorzystać swoją pozycję do wpływania na globalną gospodarkę, wspierania Ukrainy oraz wzmacniania ekspansji własnych firm na nowe rynki.
- Jakie działania planuje rząd w obszarze cen paliw, podatków i redukcji deficytu oraz jakie zmiany mogą w najbliższym czasie wpłynąć na sytuację gospodarczą i finanse obywateli.