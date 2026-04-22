22.04.2026
22.04.2026 09:37

Koniunktura w gospodarce w kwietniu 2026 r. Jest poprawa

Większość sektorów wykazuje stabilizację lub poprawę koniunktury w gospodarce – podaje Główny Urząd Statystyczny. Mniej optymistyczne są prognozy na przyszłość.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wyniósł -4,4 wobec -5,2 w marcu.

„W kwietniu 2026 r. wskaźniki w większości prezentowanych sektorów wskazują na stabilizację lub poprawę koniunktury w gospodarce” – oceniają eksperci z GUS.

Sytuację najlepiej oceniają firmy z sektora finansów i ubezpieczeń, ale poprawa jest najbardziej widoczna w zakwaterowaniu i gastronomii.

Z kolei w transporcie i gospodarce magazynowej analitycy GUS odnotowali istotne pogorszenie koniunktury. Przedstawiciele tych branż najgorzej oceniają obecny stan.

Prognozy na przyszłość wskazują jednak na stabilizację lub pogorszenie koniunktury.

Źródło: GUS

Logo Głównego Urzędu Statystycznego
GUS podał dane o koniunkturze gospodarczej w kwietniu 2026 r. Fot. PAP/Rafał Guz
