Lifestyle

Drugi numer GQ Poland już w sprzedaży. Bohaterami okładek Żabson i Dre$$code

Od 11 lutego w wybranych sklepach można kupić nowy numer GQ Poland. Drugie wydanie polskiej edycji magazynu jest dostępne w dwóch wersjach okładkowych. Bohaterem jednej jest raper Żabson, drugiej – kolektyw artystyczny Dre$$code. Czasopismo trafiło do sprzedaży w nakładzie 55 tys. egzemplarzy.

11.02.2026, 04:15
Okładka drugiego numeru magazynu GQ Poland
Raper Żabson i twórcy kolektywu Dre$$code zostali bohaterami drugiego numeru magazynu GQ Poland. Fot. Materiały prasowe GQ Poland

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Wywiad, z którym z polskich prezydentów znajdziemy w drugim wydaniu GQ Poland.
  2. O czym można przeczytać w magazynie.
  3. Gdzie można kupić najnowszy numer polskiej edycji GQ.
Po jesiennym debiucie GQ Poland, gdzie mieliśmy aż czterech bohaterów okładek: aktorkę Zofię Jastrzębską, wicepremiera Radosława Sikorskiego, muzyka Wojciecha Mazolewskiego i bramkarza Wojciecha Szczęsnego, tym razem twórcy polskiej edycji magazynu serwują nam drugie wydanie w dwóch różnych odsłonach.

Bohaterem pierwszej okładki jest Żabson – jeden z najbardziej rozpoznawalnych młodych artystów polskiej sceny hip-hopowej. Raper w rozmowie z redaktorem naczelnym GQ Poland Olivierem Janiakiem, zatytułowanej „Ostatni Ziomal”, opowiada o zmianie, odpowiedzialności i cenie niezależności. Autorką sesji okładkowej jest Zuza Krajewska.

Raper Żabson na okładce drugiego numeru magazynu GQ Poland
Raper Żabson na okładce drugiego numeru magazynu GQ Poland. Fot. Materiały prasowe GQ Poland

Druga okładka należy do kolektywu artystycznego Dre$$code. Manifest pokolenia twórców, którzy nie planowali imperium, a dziś wspólnie budują projekt o milionowej skali, łącząc rozrywkę i modę przedstawia reportaż przygotowany przez Karolinę Sulej. W parze z tekstem powstała wyjątkowa sesja autorstwa Michala Pudelki, cenionego słowackiego fotografa mieszkającego w Londynie. 

Prezydent Kwaśniewski, prof. Przegalińska i polskie krawiectwo

W lutowym wydaniu GQ Poland przeczytamy także rozmowę 18-letniego Oliwiera Starczewskiego z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, wywiad Omeny Mensah – przedsiębiorcy, filantropki, udziałowca GQ Poland z prof. Aleksandrą Przegalińską, reportaż Michała Kukawskiego o legendarnym kapitanie Krzysztofie Baranowskim, który odbywa rejs dookoła świata, felietony Michała Zaczyńskiego i Łukasza Orbitowskiego oraz tekst Michała Kędziory (Mr Vintage) o polskim krawiectwie na miarę. Poznamy również sylwetkę aktora Tomasza Ziętka. W nowym numerze pojawił się również Peter Tarka – jeden z najwybitniejszych na świecie twórców 3D.

– Zestaw osobowości, tematów w tym numerze, choć może zaskakiwać, z każdym artykułem, wywiadem, z każdym obejrzanym zdjęciem coraz wyraźniej ujawni czytelnikowi nasz zamysł, jaki staraliśmy się zbudować – międzypokoleniowy pomost – mówi Olivier Janiak, redaktor naczelny GQ Poland.

Dresscode na okładce GQ Poland
Dresscode na okładce GQ Poland. Fot. Materiały prasowe GQ Poland

W GQ Poland nie mogło zabraknąć tematów poświęconych motoryzacji (premiery motoryzacyjne 2026 r.), aktualne trendy w zegarmistrzostwie i innowacyjne materiały wykorzystywane w produkcji czasomierzy, w tym reportaż z siedziby Omega Timing w Szwajcarii – firmy odpowiedzialnej za pomiar czasu podczas igrzysk olimpijskich od 1932 r. W numerze znajdziemy także materiały poświęcone teraźniejszości i przyszłości polskich startupów produkujących drony.

Gdzie można kupić najnowszy numer GQ Poland?

Premierze numeru towarzyszy wielokanałowa kampania promocyjna, obejmująca telewizję (TVN24), outdoor, internet, kino (Kinoteka) oraz promocję w taksówkach iTaxi. Magazyn jest dostępny w sieciach Empik, Kolporter, Relay i Inmedio, a także w prenumeracie z darmową dostawą przez InPost na sklep.gq.pl.

Cena wydania wynosi 26,90 zł, prenumerata półroczna kosztuje 69,90 zł, a roczna 159 zł. Ponadto użytkownicy aplikacji InPost w ramach programu lojalnościowego mogą kupić dwa egzemplarze (najnowszy numer oraz wydanie premierowe) za 10 zł.

Napisaliśmy o tym, bo uznaliśmy to za ważne i ciekawe. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Omeny Mensah i Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.

Główne wnioski

  1. Drugi numer GQ Poland potwierdza ambicję budowania magazynu jako platformy dialogu międzypokoleniowego, łączącej popkulturę, sztukę, biznes i intelektualną refleksję nad współczesnością. Różnorodność bohaterów i tematów nie jest przypadkowa – tworzy spójną opowieść o zmianie, odpowiedzialności i przyszłości.
  2. Wybór Żabsona i kolektywu Dre$$code na bohaterów okładek pokazuje wyraźne otwarcie GQ Poland na nowe definicje sukcesu i twórczości, osadzone w realiach młodego pokolenia, ale jednocześnie zakorzenione w szerszym kontekście kulturowym i społecznym.
  3. Magazyn dostępny w dwóch wersjach okładkowych jest już dostępny w sprzedaży w wybranych sklepach i na platformach w cenie 26,90 zł. Nakład numeru wyniósł 55 tys. egzemplarzy.