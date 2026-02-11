Kategoria artykułu: Lifestyle
Drugi numer GQ Poland już w sprzedaży. Bohaterami okładek Żabson i Dre$$code
Od 11 lutego w wybranych sklepach można kupić nowy numer GQ Poland. Drugie wydanie polskiej edycji magazynu jest dostępne w dwóch wersjach okładkowych. Bohaterem jednej jest raper Żabson, drugiej – kolektyw artystyczny Dre$$code. Czasopismo trafiło do sprzedaży w nakładzie 55 tys. egzemplarzy.
Raper Żabson i twórcy kolektywu Dre$$code zostali bohaterami drugiego numeru magazynu GQ Poland. Fot. Materiały prasowe GQ Poland
Z tego artykułu dowiesz się…
- Wywiad, z którym z polskich prezydentów znajdziemy w drugim wydaniu GQ Poland.
- O czym można przeczytać w magazynie.
- Gdzie można kupić najnowszy numer polskiej edycji GQ.