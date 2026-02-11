Drugi numer GQ Poland już w sprzedaży. Bohaterami okładek Żabson i Dre$$code

Po jesiennym debiucie GQ Poland, gdzie mieliśmy aż czterech bohaterów okładek: aktorkę Zofię Jastrzębską, wicepremiera Radosława Sikorskiego, muzyka Wojciecha Mazolewskiego i bramkarza Wojciecha Szczęsnego, tym razem twórcy polskiej edycji magazynu serwują nam drugie wydanie w dwóch różnych odsłonach.

Bohaterem pierwszej okładki jest Żabson – jeden z najbardziej rozpoznawalnych młodych artystów polskiej sceny hip-hopowej. Raper w rozmowie z redaktorem naczelnym GQ Poland Olivierem Janiakiem, zatytułowanej „Ostatni Ziomal”, opowiada o zmianie, odpowiedzialności i cenie niezależności. Autorką sesji okładkowej jest Zuza Krajewska.

Raper Żabson na okładce drugiego numeru magazynu GQ Poland. Fot. Materiały prasowe GQ Poland

Druga okładka należy do kolektywu artystycznego Dre$$code. Manifest pokolenia twórców, którzy nie planowali imperium, a dziś wspólnie budują projekt o milionowej skali, łącząc rozrywkę i modę przedstawia reportaż przygotowany przez Karolinę Sulej. W parze z tekstem powstała wyjątkowa sesja autorstwa Michala Pudelki, cenionego słowackiego fotografa mieszkającego w Londynie.

Prezydent Kwaśniewski, prof. Przegalińska i polskie krawiectwo

W lutowym wydaniu GQ Poland przeczytamy także rozmowę 18-letniego Oliwiera Starczewskiego z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, wywiad Omeny Mensah – przedsiębiorcy, filantropki, udziałowca GQ Poland z prof. Aleksandrą Przegalińską, reportaż Michała Kukawskiego o legendarnym kapitanie Krzysztofie Baranowskim, który odbywa rejs dookoła świata, felietony Michała Zaczyńskiego i Łukasza Orbitowskiego oraz tekst Michała Kędziory (Mr Vintage) o polskim krawiectwie na miarę. Poznamy również sylwetkę aktora Tomasza Ziętka. W nowym numerze pojawił się również Peter Tarka – jeden z najwybitniejszych na świecie twórców 3D.

– Zestaw osobowości, tematów w tym numerze, choć może zaskakiwać, z każdym artykułem, wywiadem, z każdym obejrzanym zdjęciem coraz wyraźniej ujawni czytelnikowi nasz zamysł, jaki staraliśmy się zbudować – międzypokoleniowy pomost – mówi Olivier Janiak, redaktor naczelny GQ Poland.

Dresscode na okładce GQ Poland. Fot. Materiały prasowe GQ Poland

W GQ Poland nie mogło zabraknąć tematów poświęconych motoryzacji (premiery motoryzacyjne 2026 r.), aktualne trendy w zegarmistrzostwie i innowacyjne materiały wykorzystywane w produkcji czasomierzy, w tym reportaż z siedziby Omega Timing w Szwajcarii – firmy odpowiedzialnej za pomiar czasu podczas igrzysk olimpijskich od 1932 r. W numerze znajdziemy także materiały poświęcone teraźniejszości i przyszłości polskich startupów produkujących drony.

Gdzie można kupić najnowszy numer GQ Poland?

Premierze numeru towarzyszy wielokanałowa kampania promocyjna, obejmująca telewizję (TVN24), outdoor, internet, kino (Kinoteka) oraz promocję w taksówkach iTaxi. Magazyn jest dostępny w sieciach Empik, Kolporter, Relay i Inmedio, a także w prenumeracie z darmową dostawą przez InPost na sklep.gq.pl.

Cena wydania wynosi 26,90 zł, prenumerata półroczna kosztuje 69,90 zł, a roczna 159 zł. Ponadto użytkownicy aplikacji InPost w ramach programu lojalnościowego mogą kupić dwa egzemplarze (najnowszy numer oraz wydanie premierowe) za 10 zł.

Napisaliśmy o tym, bo uznaliśmy to za ważne i ciekawe. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Omeny Mensah i Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.