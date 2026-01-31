Od luksusowego marynarza po stadionowe emocje. Trendy w świecie mody w 2026 r.

Na bazie własnych analiz Zalando przygotowało przewodnik po modowych trendach, które zdominują nadchodzący rok.

– Trendy przedstawione w naszym „2026 Trend Forecast” wynikają z wieloaspektowego procesu badawczego. Zaczynamy od uważnej obserwacji tego, jak klienci korzystają z naszej platformy. Śledzimy zyskujące na popularności hasła wyszukiwania i identyfikujemy wzorce w tym, co z czasem nabiera tempa, aby wyłapać sygnały rodzącego się popytu. Te sygnały płynące z danych, stanowią fundament naszej pracy, który następnie wzbogacamy o szerokie badania kulturowe. Pozwala nam to osadzić rodzące się zachowania i estetykę w szerszym kontekście społecznym – mówi Ellen Scherer, Senior Fashion Expert, Trend Spotter w Zalando.

Nautical Boho : w stronę luksusowego marynarza podróżnika

Pierwszym z trendów, który według Zalando powinien rozwijać się w tym roku, jest Nautical Boho,. To wakacyjne połączenie stylu glamour z figlarnym, marynistycznym twistem. Trend zachęca do tworzenia stylizacji z przymrużeniem oka. Mile widziane są bluzki z bufiastymi rękawami, spodnie z wysokim stanem podkreślające talię. Do tego dochodzą takie dodatki jak marynarskie kapelusze, które na platformie odnotowały 217-procentowy wzrost wyszukiwań. Podobnie było w przypadku kultowych wzorów marynistycznych, jak np. szerokie paski, które odnotowały wzrost o 53 proc.

Nautical Boho podpowiada, by tworzyć stylizacje z przymrużeniem oka. Fot. Materiały prasowe Zalando

– Trend ten jest ewolucją estetyki Old Money i Resort Wear. O ile w poprzednich latach dominował styl dzikich piratów, o tyle w 2026 r. skręca on w stronę luksusowego marynarza podróżnika. Połączenie romantyzmu z marynarską dyscypliną nadaje sylwetce nowoczesnej elegancji – ocenia Piotr Sałata, dyrektor kreatywny i projektant w marce Thecadess oraz Osme Bar Perfumeryjny.

– Choć paski marynarskie to klasyk, nowością jest ich zestawienie z pękatymi formami boho. Będzie to silny trend letni, napędzany potrzebą poznawania nowych miejsc i wakacyjnej estetyki w mediach społecznościowych – dodaje Piotr Sałata.

Projektant uważa, że świetnym pomysłem na stylizację utrzymaną w klimacie Nautical Boho będzie zestawienie spodni typu palazzo z bardzo wysokim stanem w kolorze granatowym z białą, lnianą koszulą z ogromnymi bufiastymi rękawami, a do tego jedwabna apaszka przewiązana jak krawat, a na głowie marynarski kaszkiet.

Retro Remixing : miejska inspiracja brytyjską wsią

O ile Nautical Boho jest propozycją na lato, to drugi z proponowanych trendów powinien idealnie sprawdzić się podczas chłodniejszych miesięcy – wczesną wiosną lub jesienią. Retro Remixing to połączenie stylu preppy z luźniejszą miejską formą. Główne role odgrywają tutaj jakościowe tkaniny i wykonanie. Stąd też popularność klasycznej kraty, solidnych kurtek i spodni. Łączymy je z jedwabnymi apaszkami noszonymi jak bandany, ewentualnie z luźnymi krawatami i vintage’ owymi skórzanymi torbami, tworząc stylizacje pozycjonujące nas gdzieś pomiędzy klubem country a osiedlowym sklepikiem.

– Retro Remixing to wyrafinowana wersja stylu Grandpa Core. Trend ten celebruje rzemiosło: tweed, splot warkocza i trwałość ubrań. Przeniesienie wiejskiej garderoby do miasta to odpowiedź na potrzebę autentyczności i komfortu w cyfrowym świecie. Co prawda styl preppy wraca co kilka sezonów. W 2026 r. traci jednak sztywną formę na rzecz miejskiej nonszalancji, co pokazuje oversize i luźne krawaty. Zapowiada się bardzo mocny punkt sezonu jesienno-zimowego. A kluczowa tu będzie inwestycja w jakość – podkreśla Piotr Sałata.

Zdaniem eksperta w tym przypadku świetnie sprawdzą się szerokie, brązowe spodnie sztruksowe, błękitna koszula z luźno zawiązanym krawatem, na którą zakładamy ciężki, wełniany sweter w warkocze. Całość warto dopełnić vintage’ową skórzaną aktówką.

Rewilding : modowa dzikość serca

Kolejny z trendów – Rewilding – sprawdzi się przez cały rok. Najbardziej buntowniczy z trendów w tym zestawieniu jest odpowiedzią na cyfrowe zmęczenie i miejski zgiełk. Rewilding promuje styl z dzikim, pierwotnym sznytem. Świetnie sprawdzają się tutaj wszelkie zwierzęce printy, których popularność rosła już w 2025 r. W tym roku na Zalando rośnie wyszukiwanie wzorów ze skóry bydlęcej i jelenia. W styl Rewilding wpisują się także militarne ubrania. Najbardziej kurtki wojskowe, bluzy, koszulki i spodnie utrzymane w różnych odcieniach i rodzajach camo.

Wzory zwierzęce i militarne to jedne z modowych trendów 2026 r. Fot. Materiały prasowe Zalando

– Bez wątpienia to najbardziej buntowniczy z trendów. Jest to mroczniejsza i bardziej praktyczna wersja Gorpcore. Wykorzystanie kominiarek i militarnych kurtek sugeruje potrzebę ochrony i gotowości na trudne czasy, a zwierzęce wzory dodają temu surowości. Motywy zwierzęce wracają cyklicznie, ale kominiarki i militarna estetyka to świeży wpływ mody outdoorowej. Moim zdaniem ten trend zyska dużą popularność wśród młodszych pokoleń jako wyraz cyfrowego zmęczenia – prognozuje Piotr Sałata.

Według projektanta budując stylizację wpisującą się w trend Rewilding, warto postawić na kurtkę polową z naszywanymi kieszeniami w kolorze oliwkowym, czarne bojówki, buty typu hiking boots oraz akcent w postaci paska lub torby we wzór skóry bydlęcej.

Fandom Sentiment – z miłości do piłki nożnej

Według Zalando 2026 to rok piłki nożnej. I mówimy o nim w ten sposób nie tylko ze względu na piłkarskie Mistrzostwa Świata, które tego lata odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Ale także za sprawą coraz bardziej widocznych stylizacji, w których zobaczymy elementy rodem prosto z piłkarskiego stadionu. Poza koszulkami klubów piłkarskich, które były domeną kibiców, na co dzień nosimy także piłkarskie bluzy, spodenki czy buty. Potwierdza to powrót do sprzedaży po prawie 20 latach kultowego modelu Nike Total 90. Trend ten pokazuje, że lojalność wobec ukochanego klubu nie ogranicza się tylko do meczu na stadionie. Daje radość i podkreśla piłkarską pasję na co dzień. Autentyczna odzież klubowa staje się w 2026 r. najwyższym lifestyle’owym manifestem.

Koszulki piłkarskie, najlepiej w stylu retro, to mocny trend 2026 r. Fot. Materiały prasowe Zalando

– Moda sportowa przestaje być strojem na siłownię czy stadion, a staje się nośnikiem tożsamości. W 2026 r. szalik klubowy jest tak samo istotnym dodatkiem jak luksusowa torebka. Noszenie koszulek piłkarskich było hitem sezonu 2023/2024. W 2026 r. ewoluuje w stronę łączenia sportu z modą high-fashion – zaznacza Piotr Sałata.