Kategoria artykułu: Lifestyle
Od luksusowego marynarza po stadionowe emocje. Trendy w świecie mody w 2026 r.
Moda z biegiem czasu swoimi rozwiązaniami i propozycjami zaskakuje coraz bardziej. Nie inaczej będzie w tym roku, w którym marynarskie paski przeplotą się z kratą a szalik kibica stanie się symbolem szyku i dobrego stylu.
31.01.2026, 07:00
Połączenie stylu preppy z luźniejszą miejską formą to jeden z tegorocznych modowych trendów. Fot. Materiały prasowe Zalando
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie modowe trendy będą dominować w tym roku.
- Po jakie elementy garderoby warto sięgać, tworząc konkretne stylizacje.
- Które kolory, wzory i tkaniny wpisują się w trendy 2026 r.