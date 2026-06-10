Kategoria artykułu: Biznes
Dwa scenariusze polskiej transformacji energetycznej. Plan jest, czas na realizację
Więcej energii z odnawialnych źródeł, rozwój energetyki jądrowej i słabnące znaczenie węgla. Tak wygląda plan polskiej transformacji energetycznej, spóźniony o niemal dwa lata. – Ukończenie prac nad dokumentem to ważny i potrzebny krok, ale trudno go traktować jako powód do satysfakcji – ocenia Maciej Lipiński z Instytutu Reform.
10.06.2026, 05:05
Największy spór o kształt KPEiK toczył się między resortem energii, kierowanym przez Miłosza Motykę, a resortem klimatu, którym zarządza Paulina Hennig-Kloska. Fot.: PAP/Lech Muszyński
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zawiera ostateczna wersja KPEiK i jakie koszty przewiduje.
- Dlaczego prace nad strategią trwały tak długo.
- Jak kluczowy dokument określający scenariusze polskiej transformacji energetycznej oceniają eksperci.