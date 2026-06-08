Kategoria artykułu: Biznes
Polska może mieć własny wiatrak. Projekt turbiny 5 MW szuka inwestorów
Narodowe Centrum Analiz Energetycznych pracuje nad projektem polskiej turbiny wiatrowej o mocy 5 MW. Inicjatywa ma wzmocnić krajowy przemysł, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i stworzyć alternatywę dla zagranicznych technologii. Trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami.
08.06.2026, 05:33
Rynek lądowej energetyki wiatrowej w Polsce może być wart 214 mld zł do 2040 r. Fot. Sean Gallup/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakim etapie są prace NCAE nad polskim wiatrakiem.
- Na jakim etapie jest inwestycja Grenevii w tym obszarze.
- Jak rozwój farm wiatrowych może pomóc polskiemu przemysłowi.