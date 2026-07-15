Dwie transakcje zmieniły rynek venture capital. Rekord z ważnym zastrzeżeniem

Łączna wartość inwestycji venture capital (VC) w pierwszym półroczu 2026 r. wystrzeliła do ponad 4,6 mld zł – wynika z najnowszego raportu „Transakcje na polskim rynku VC Q2 2026” opracowanego przez PFR Ventures i Inovo.vc. Polskie startupy pozyskały więcej kapitału niż w najlepszych pełnych latach w historii krajowego rynku VC. Ten rekordowy wynik nie oddaje jednak rzeczywistego obrazu rynku. Zdecydowaną większość wskazanej kwoty stanowią dwie gigantyczne rundy finansowania, które w pierwszej połowie roku zamknęły spółki ICEYE (1,9 mld zł) oraz ElevenLabs (1,8 mld zł).

– VC zawsze koncentrowało się na „outlierach”, ale rewolucja sztucznej inteligencji (AI) podniosła to do kwadratu. Kapitał płynie do zwycięzców danych kategorii. ElevenLabs w pierwszym, ICEYE w drugim kwartale z rundą ponad miliard euro i wyceną przekraczającą 10 mld euro. A cały rynek szuka kolejnego takiego projektu – podkreśla Karol Lasota, partner w Inovo.vc, cytowany w raporcie.

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Polski VC nadal inwestuje głównie w młode spółki

Po wyłączeniu megarundy ICEYE wartość inwestycji VC w drugim kwartale 2026 r. wyniosła 594 mln zł. Kapitał trafił do 43 startupów, a w transakcjach uczestniczyło 56 funduszy. Oznacza to wzrost wartości rynku o 2 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2025 r.

Przypomnijmy, w pierwszym kwartale roku spółki od inwestorów otrzymały 310 mln zł (wyłączając ElevenLabs).

Choć największą uwagę przyciągają spektakularne rundy finansowania, struktura polskiego rynku lat pozostaje podobna. Najwięcej transakcji przypada na rundy pre-seed i seed, czyli finansowanie startupów znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju. W drugim kwartale 2026 r. odnotowano 33 takie transakcje, a w pierwszym – 36. Dla porównania liczba rund serii A wyniosła odpowiednio siedem i osiem, natomiast serii B – po dwie.

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Późniejsze rundy wciąż rzadkością na rynku VC

Finansowanie na późniejszych etapach rozwoju pozostaje znacznie rzadsze. W pierwszej połowie 2026 r. przeprowadzono pojedyncze rundy serii C oraz D/E, a rund typu growth nie odnotowano.

Dane historyczne wskazują jednocześnie, że rundy seed pozostają najliczniejszym segmentem rynku niezależnie od koniunktury. W latach 2021-2023 ich liczba w poszczególnych kwartałach przekraczała nawet 100 transakcji, podczas gdy od 2024 r. utrzymuje się na wyraźnie niższym poziomie. Wynika to z zakończenia programu BridgeAlfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którego ramach wehikuły inwestycyjne finansowały dużą liczbę startupów stosunkowo niewielkimi kwotami. Mimo to finansowanie zalążkowe nadal stanowi największy segment polskiego rynku venture capital.

Zdaniem eksperta Koniec samotnego inwestowania? VC coraz częściej łączy kapitał Na poziomie transakcji zalążkowych widzimy istotną zmianę ekosystemową. Fundusze częściej koinwestują lokalnie, międzynarodowo i z aniołami biznesu. W pierwszym półroczu 2026 r. koinwestycje stanowiły już 59 proc. wartości wszystkich transakcji. To sprawia, że założyciele mogą liczyć na wyższe rundy, a większa dostępność inwestorów napędza konkurencyjność i lepsze warunki. Szale rynkowe ponownie przechylają się na stronę przedsiębiorców.

Większe rundy zastępują finansowanie rozproszone

Dane pokazują, że po 2023 r. wyraźnie wzrosła zarówno średnia, jak i mediana wartości pojedynczych transakcji VC. W pierwszej połowie 2026 r. średnia wartość inwestycji wyniosła 6,7 mln zł w pierwszym kwartale i 13,8 mln zł w drugim. Dla porównania, w większości kwartałów lat 2020-2023 wskaźnik ten mieścił się w przedziale od około 3 do około 8 mln zł, choć okresowo pojawiały się wyższe wartości, jak 12,5 mln zł w czwartym kwartale 2021 r. czy 9,5 mln zł w drugim kwartale 2022 r.

Jeszcze wyraźniejszą zmianę widać w medianie wartości transakcji, która lepiej pokazuje typową wielkość inwestycji. W latach 2020-2023 utrzymywała się ona na poziomie około 1-1,1 mln zł, jedynie przejściowo osiągając 1,8 mln zł w trzecim kwartale 2021 r. Od końca 2023 r. mediana zaczęła rosnąć, przekraczając 2 mln zł, a w latach 2024-2026 utrzymuje się na poziomie od 2,4 do 4,6 mln zł. W drugim kwartale 2026 r. wyniosła 4 mln zł. I znów, wpływ na część danych ma wspomniany wyżej BridgeAlfa, wygaszony wraz z końcem unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poprzedzającego obecny Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Koniec ery małych czeków?

Zdaniem Macieja Małysza, partnera w Inovo.vc, na etapie zalążkowym widoczna jest zmiana modelu inwestowania. Jak wskazał, fundusze angażują większy kapitał w relatywnie mniejszą liczbę spółek. Jeszcze w latach 2020-2023 realizowano ponad 100 rund seed kwartalnie, a ich mediana wynosiła około 1 mln zł. Obecnie liczba takich rund spadła do około 30, ale mediana wzrosła trzykrotnie – do 3,1 mln zł. Według Macieja Małysza może to oznaczać koniec ery małych czeków. Zauważył również, że nowe fundusze wspierane przez PFR Ventures często decydują się na wspólne realizowanie większych rund. Jego zdaniem większe finansowania pozwalają startupom skuteczniej konkurować globalnie i podejmować bardziej ambitne decyzje.

O ile średnia wartość transakcji podlega większym wahaniom między kwartałami, o tyle mediana od 2024 r. utrzymuje się na wyraźnie wyższym poziomie niż w latach wcześniejszych. Wynika to bezpośrednio z przedstawionych danych i nie jest uzależnione od pojedynczych rekordowych transakcji, ponieważ – jak wskazują autorzy zestawienia – średnia została obliczona bez uwzględnienia wartości odstających (outliers), natomiast mediana obejmuje wszystkie rundy.

Publiczne pieniądze wciąż napędzają rynek

W drugim kwartale 2026 r. kluczową rolę nadal odgrywał kapitał publiczny. Fundusze wspierane przez PFR Ventures odpowiadały za 62 proc. łącznej wartości wszystkich transakcji. Oznacza to, że niemal dwie trzecie zainwestowanego kapitału pochodziło z instrumentów finansowanych przez PFR Ventures.

Pod względem wartości transakcji na drugim miejscu znalazły się fundusze międzynarodowe, prywatne, których udział wyniósł 16 proc. Kolejne 13 proc. przypadło inwestycjom realizowanym przez BGK i Vinci, natomiast fundusze prywatne z Polski odpowiadały za 9 proc. wartości rynku.

Dominacja PFR Ventures widoczna jest również w liczbie zawartych transakcji. Fundusze korzystające z tego finansowania uczestniczyły w 19 inwestycjach. Dla porównania polskie fundusze prywatne zrealizowały 13 transakcji, fundusze międzynarodowe i prywatne – 9, a BGK (poprzez Vinci) uczestniczyły w dwóch inwestycjach.

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Sukces ICEYE impulsem dla polskiego SpaceTechu

Drugi kwartał bieżącego roku zdecydowanie należał do spółki ICEYE. Dynamiczny rozwój firmy i zainteresowanie inwestorów jej działalnością zwróciły uwagę także na cały sektor kosmiczny oraz dostawców technologii kosmicznych – SpaceTech.

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Rafał Modrzewski, współzałożyciel i prezes ICEYE, twierdzi, że spółka pozostaje firmą europejską o fińsko-polskim rodowodzie, działającą globalnie. Jak wskazał, firma proponuje rozwiązanie Constellation Europe – federacyjną sieć ponad tysiąca europejskich satelitów, w której zasoby narodowe pozostają pod kontrolą poszczególnych państw, ale w przypadku potrzeby mogą działać jako jeden system.

Jego zdaniem liczba tysiąca satelitów dla kontynentu może z pozoru wydawać się wygórowana, jednak prywatni operatorzy już dziś budują konstelacje liczone w tysiącach urządzeń. Rafał Modrzewski ocenił również, że rozwój takich zdolności może być szansą dla młodego polskiego sektora kosmicznego. Jeśli Europa uzna je za strategiczny priorytet, polskie firmy, których liczba systematycznie rośnie, będą rozwijać się wraz z całym ekosystemem.