Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dwie transakcje zmieniły rynek venture capital. Rekord z ważnym zastrzeżeniem
Polski rynek venture capital zanotował rekordowe półrocze, ale za ponad 80 proc. wartości inwestycji odpowiadają dwie gigantyczne rundy finansowania – ICEYE i ElevenLabs. Po odjęciu tych transakcji widać, że rynek rośnie wolniej, a inwestorzy zmieniają strategię: angażują większy kapitał w mniejszą liczbę startupów.
15.07.2026, 05:00
W pierwszym półroczu 2026 r. koinwestycje stanowiły 59 proc. wartości wszystkich transakcji na rynku venture capital, rund z udziałem polskich startupów – podaje Rozalia Urbanek, prezeska PFR Ventures. Fot. materiały prasowe, PFR Ventures
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy rekordowe 4,6 mld zł inwestycji venture capital w pierwszej połowie 2026 r. oznacza trwałe ożywienie rynku, czy jest efektem kilku spektakularnych rund finansowania.
- Dlaczego fundusze inwestują dziś większe kwoty w mniejszą liczbę startupów i czy kończy się era małych czeków.
- Jak zmienia się układ sił na polskim rynku venture capital i dlaczego tak dużą rolę odgrywają koinwestycje oraz kapitał publiczny.