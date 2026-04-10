16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Przedstawiciele państwa upamiętniają ofiary

W piątek przypada 16. rocznica katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 wysokich rangą polityków i wojskowych, w tym prezydent Lech Kaczyński. Pamięć ofiar uczcili m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz marszałkini senatu Małgorzata-Kidawa Błońska.

W poniedziałek rano prezydent Karol Nawrocki wziął udział w Apelu Pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Następnie głowa państwa udała się na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam prezydent złożył kwiaty pod Pomnikiem śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

W tym samym czasie marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożyli wieńce pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej na stołecznym Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Obecni byli także ministrowie Barbara Nowacka i Maciej Berek, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz zastępca szefa kancelarii premiera Grzegorz Karpiński.

Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz udał się na Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Znajduje się tam grób posła PSL Wiesława Wody, który zginął w katastrofie.

– Ten dzień zmienił Polskę. [...] Jest nadzieja, że ci którzy w jakikolwiek sposób chcą tę tragedię fałszywie wykorzystać w końcu przegrają, bo muszą. Bo dobro zwycięża zło – mówił wicepremier, i dodał: – Ta pamięć powinna łączyć i będzie łączyć.

Wieczorem Prawo i Sprawiedliwość organizuje Marsz Pamięci, który przejdzie z warszawskiej Archikatedry pod Pałac Prezydencki. Na godz. 21 zaplanowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

10 kwietnia 2010 r. polska delegacja udawała się do Smoleńska na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Samolot Tu-154M rozbił się jednak o godz. 8.41 czasu polskiego, gdy podchodził do lądowania. Zginęło wtedy 96 osób – wszyscy będący na pokładzie – w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości, w tym najważniejsi dowódcy Wojska Polskiego.