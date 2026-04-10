10.04.2026 11:37

16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Przedstawiciele państwa upamiętniają ofiary

W piątek przypada 16. rocznica katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 wysokich rangą polityków i wojskowych, w tym prezydent Lech Kaczyński. Pamięć ofiar uczcili m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz marszałkini senatu Małgorzata-Kidawa Błońska.

W poniedziałek rano prezydent Karol Nawrocki wziął udział w Apelu Pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Następnie głowa państwa udała się na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam prezydent złożył kwiaty pod Pomnikiem śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

W tym samym czasie marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożyli wieńce pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej na stołecznym Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Obecni byli także ministrowie Barbara Nowacka i Maciej Berek, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz zastępca szefa kancelarii premiera Grzegorz Karpiński.

Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz udał się na Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Znajduje się tam grób posła PSL Wiesława Wody, który zginął w katastrofie.

Ten dzień zmienił Polskę. [...] Jest nadzieja, że ci którzy w jakikolwiek sposób chcą tę tragedię fałszywie wykorzystać w końcu przegrają, bo muszą. Bo dobro zwycięża zło – mówił wicepremier, i dodał: – Ta pamięć powinna łączyć i będzie łączyć.

Wieczorem Prawo i Sprawiedliwość organizuje Marsz Pamięci, który przejdzie z warszawskiej Archikatedry pod Pałac Prezydencki. Na godz. 21 zaplanowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

10 kwietnia 2010 r. polska delegacja udawała się do Smoleńska na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Samolot Tu-154M rozbił się jednak o godz. 8.41 czasu polskiego, gdy podchodził do lądowania. Zginęło wtedy 96 osób – wszyscy będący na pokładzie – w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości, w tym najważniejsi dowódcy Wojska Polskiego.

Prezydent Karol Nawrocki wraz z dowódcami Wojska Polskiego i innymi przedstawicielami państwa w trakcie obchodów 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej
Fot. PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Węgry przed ważnym wyborem. Dlaczego mimo korzystnych sondaży opozycja może wygrać, ale zarazem przegrać?
Przed Węgrami najbardziej zacięte i najważniejsze wybory w ostatnich kilkudziesięciu latach. Na chwilę przed głosowaniem wciąż trudno wytypować zwycięzcę. Faworyzujący Fidesz system wyborczy niweluje…
10.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nowy wstrząs dla branży elektroniki. Przez niedobory wafli krzemowych nadchodzą duże podwyżki cen (WYWIAD)
„To naprawdę największe zamieszanie w branży od 30 lat” – mówi w rozmowie z XYZ.pl Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell Technologies Polska. Wszystko przez ogromne niedobory wafli krzemowych.…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ
Nowy statek Politechniki Morskiej może dać Polsce dostęp do metali ziem rzadkich (WYWIAD)
– Chętnych do wzięcia fragmentów oceanu pod swoją pieczę jest coraz więcej. Polska ma już do tych terenów dostęp i powinna walczyć, żeby mieć ich jak najwięcej. To jeden z niewielu obszarów światowej…
10.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Byli funkcjonariusze to niewykorzystany zasób. Państwo nie może tracić ich z oczu
Służby specjalne od lat budzą silne emocje – działają w cieniu, w tajemnicy, często z realnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Znacznie rzadziej pada jednak pytanie, co dzieje się z funkcjonariuszami po…
08.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Nie tak miała wyglądać liberalizacja kolei. RegioJet wychodzi z Polski, jego prezes grzmi: To piekło
RegioJet, czeski przewoźnik kolejowy, w czwartek rano nieoczekiwanie poinformował o wycofaniu się z Polski. Prezes firmy zarzuca polskiej stronie niechęć do autentycznego otwarcia rynku i czarny PR…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Rząd ogłosił definicję local contentu. „Nie ma odwrotu od repolonizacji"
Rząd stawia kolejny krok w realizacji idei repolonizacji polskiej gospodarki. Zasada, która ma przyświecać drugiej części kadencji gabinetu Donalda Tuska, właśnie zyskuje obiektywne kryteria pomiaru.…
09.04.2026