Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.03.2026
NEWSROOM XYZ
26.03.2026 11:37

Szef MAP o odwołaniu prezesa Poczty Polskiej: pogorszyła się terminowość dostarczania listów

Wojciech Balczun szef resortu aktywów tłumaczy, że samo poprawienie wyników finansowych Poczty Polskiej nie było wszystkim, czego ministerstwo oczekiwało od Sebastiana Mikosza. Zarzucił byłemu prezesowi, że szybko nie poprawiła się obsługa klientów. Pogorszył się też czas dostarczania listów.

– To jest bardzo ważny element, ale nie jedyny. To czego oczekujemy, to bardzo sprawne, przyspieszone działania restrukturyzacyjne i realizacja deklaracji dotyczącej poprawy standardu obsługi klientów w urzędach pocztowych. To nie działo się z właściwą dynamiką. Mieliśmy mnóstwo sygnałów dotyczących terminowości dostaw listów, która się znacząco pogorszyła – powiedział Balczun.

Jego zdaniem, „wiele wątpliwości” wzbudziła też kwestia wykorzystywania „szans rynkowych we współpracy z gestorami przesyłek, które mogły być nadawane i realizowane przez pocztę”.

Mikosz zaskoczony odwołaniem

Rada nadzorcza poczty odwołała w środę Sebastiana Mikosza po dokładnie dwóch latach od powołania go na prezesa firmy. Tłumaczono to "potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi". Sam Mikosz mówił, że decyzja go zaskoczyła, bo ustabilizował sytuację płynnościową Poczty oraz naprawił jej "dramatyczną sytuację finansową".

Jak wynika z ustaleń XYZ, za odwołaniem Mikosza stoją dwie kwestie sporne między nim a radą nadzorczą i Ministerstwem Aktywów Państwowych. Pierwszą z nich była kwestia wysokości wynagrodzenia prezesa – Mikosz miał oczekiwać, że będzie ono wyższe. Jak udało się nam ustalić, zarabiał ok. 40 tys. zł brutto miesięcznie, czyli znacząco mniej niż prezesi większości dużych firm.

Stan finansowy Poczty Polskiej

Poczta Polska to największy operator na rynku krajowym i spółka Skarbu Państwa. Ma 7,6 tys. placówek i agencji. Dostarcza rocznie 800 mln listów i 80 mln paczek.

W 2024 miała 213 mln zł straty netto. Strata zmniejszyła się o 408 mln zł w porównaniu do 2023. EBITDA wzrosła w 2024 do 42 mln zł (-591 mln zł w 2023). Przychody ze sprzedaży wzrosły w 2024 o 200 mln zł (3 proc.). Spółka odnotowała też w 2024 zysk brutto na poziomie 515 mln zł (przy stracie 745 mln zł w 2023).

Sebastian Mikosz odwołany z funkcji prezesa Poczty Polskiej
Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun
Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun komentuje odwołanie Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa Poczty Polskiej. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
„Naciągany kompromis”? Reforma PIP w rękach prezydenta. W tle 11 mld zł
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie nowelizacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przedsiębiorcy sceptyczni wobec KSeF? „Ponad połowa chce odroczenia reformy” (BADANIE)
Jak przedsiębiorcy oceniają KSeF? Z najnowszego badania wynika, że połowa badanych odroczyłaby reformę
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak Polska (nie) przyciąga inwestorów. „Coś się zatkało, nie tak miało być"
Wszystkie kraje starają się przyciągać inwestycje. A Polska? Program grantów dla inwestorów nie działa. Program grantów dla inwestycji w technologie niskoemisyjne się skończył, a kolejnego jeszcze nie uruchomiono. Ochrona przed podatkiem globalnym jest dopiero w przygotowaniu. Podobnie wygląda kwestia ułatwień w uzyskaniu zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji. Eksperci ostrzegają: firmy nie będą czekać.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wojna na Bliskim Wschodzie. Kraje arabskie wmieszają się w konflikt?
Na Bliskim Wschodzie nie ma pokoju. We wtorkowy wieczór na Tel Awiw poleciały irańskie pociski balistyczne. Donald Trump porzucił groźby zbombardowania irańskich siłowni i elektrowni, ale do wojny mogą wmieszać się kolejne kraje regionu.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestuj więcej, czyli wesprzyj Polskę. Jak BM PKO BP chce przyciągnąć nowy kapitał na giełdę?
Polacy mają coraz więcej oszczędności, ale większość z nich wciąż trzymają w gotówce lub na depozytach. Inwestuje nadal niewielu – szczególnie na rynku akcji. Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, uważa, że to problem, bo w obecnej sytuacji geopolitycznej pieniądze Polaków powinny pracować – nie tylko na rzecz gospodarki, ale także jej bezpieczeństwa. Kierowana przez niego instytucja zabiega o zmiany regulacyjne i rozwija nowe produkty, które mają przyciągnąć świeży kapitał na giełdę.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dwa lata, 500 mln dolarów na okupy. Tak cyberprzestępcy pokonują firmy
Tylko jedna grupa cyberprzestępców przez dwa lata zarobiła na firmach 500 mln dolarów. Skala ataków rośnie. A na celowniku znalazła się infrastruktura kluczowa biznesu. Jak się bronić?
25.03.2026