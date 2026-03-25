Sebastian Mikosz odwołany z funkcji prezesa Poczty Polskiej

Rada nadzorcza Poczty Polskiej odwołała Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa – podał resort aktywów państwowych.

„Dzisiaj rada nadzorcza Poczty Polskiej podjęła decyzje o odwołaniu Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa zarządu spółki. Wniosek o odwołanie został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki. Sprawna realizacja Planu Transformacji wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z właścicielem, pracownikami i stroną społeczną oraz innymi interesariuszami" – podało ministerstwo we wpisie na portalu X.

Mikosz traci stanowisko prezesa Poczty Polskiej

Sebastian Mikosz został powołany na prezesa Poczty Polskiej w marcu 2024 r.

Wcześniej przez wiele lat był związany z branżą lotniczą. W latach 2009-2015 był dwukrotnie prezesem PLL LOT, gdzie odpowiadał za proces restrukturyzacji oraz pozyskania i zatwierdzenia pomocy publicznej.

Do marca 2023 r., pełnił funkcję wiceprezesa IATA w Genewie, wcześniej stał także na czele spółki eSky.pl, największego polskiego internetowego biura podróży oraz linii lotniczych Kenya Airways.

Po przejęciu sterów w Poczcie Polskiej przez Mikosza, w sierpniu 2024 r. operator ogłosił plan transformacji, którego realizacja miała przekształcić spółkę „w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową". Plan zakładał m. in. także modernizację systemów IT, procesów logistycznych oraz sieci sprzedaży.

Poczta Polska nie podała jeszcze pełnych wyników za 2025 r. W 2024 r. spółka miała 213 mln zł straty netto. Była ona mniejsza o 408 mln zł wobec tej z 2023 r.

W lutym 2026 r. wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona podawał, że zatrudnienie w Poczcie Polskiej spadło o 14,5 proc. rok do roku w 2025 r. Wstępne, niezaudytowane dane mówią o wyniku ze sprzedaży spółki na poziomie 611 mln zł, o 1,2 proc. więcej niż w 2024 r. – podawał Wrona.