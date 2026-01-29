CCC szacuje niższe przychody. Kurs spółki pikuje

Grupa CCC oczekuje, że w IV kwartale roku obrotowego wynik EBITDA wyniesie od 180 do 220 mln zł. Ponadto przychody ze sprzedaży spółki mają być niższe o ok. 500 mln zł względem wcześniejszych szacunków. Inwestorzy w pierwszej chwili zareagowali wyprzedażą akcji modowego giganta.

W komunikacie giełdowym spółka podkreśliła, że dokonała weryfikacji oczekiwanego poziomu skonsolidowanego wyniku EBITDA w 2025 r. w oparciu o rzeczywiste wykonanie pierwszych dwóch miesięcy czwartego kwartału roku obrotowego i wstępne wyniki za styczeń. Przypomnijmy, że rok obrotowy grupy trwa od 1 lutego do 31 stycznia.

Według szacunkowych danych od listopada do stycznia EBITDA grupy ma wynieść od 180 do 220 mln zł. W całym 2025 r. obrotowym EBITDA CCC ma zmieścić się w przedziale 1,430 a 1,470 mld zł.

Spółka ponadto spodziewa się niższych przychodów ze sprzedaży o blisko 500 mln zł. Ma to mieć związek z niższą, niż zakładano, sprzedażą LFL oraz niższą dynamiką sprzedaży w segmencie e-commerce. Grupa nie podała szacowanej sumy obrotu. W I kw. roku obrotowego przychód CCC wyniósł 2,3 mld zł, kwartał później wzrósł do 2,9 mld zł, a w III kw. wyniósł 2,966 mld zł. W każdym przypadku był to wzrost rok do roku.

Ponadto firma poinformowała akcjonariuszy, że marża brutto była niższa o 2 pkt proc. od zakładanej, co jest związane z większą aktywnością promocyjną. Grupa spodziewa się również nieznacznie wyższego niż dotychczas zakładano poziomu zapasów. Na koniec roku obrotowego te mają wynieść 3,7 mld zł.

W prognozach na 2026 r. spółka spodziewa się wzrostu powierzchni handlowej, zwiększenia marży brutto oraz niższego wskaźnika kosztów. Spółka nadal utrzymuje w swoich planach chęć skupu akcji własnych. Na początku roku akcjonariusze dali zielone światło zarządowi, aby ten nabył akcje grupy o wartości nie wyższej niż 280 mln zł.

Komunikat opublikowano jeszcze przed rozpoczęciem czwartkowej sesji na GPW. Pierwsza reakcja inwestorów wskazuje, że ocenili oni negatywnie informacje podane przez CCC. Kurs spółki w pierwszej chwili spadł o blisko 9 proc. Tuż przed godz. 10 notowania nieznacznie wzrosły. W ciągu godziny od otwarcia handlu spadek wartości akcji wynosił 7,2 proc.