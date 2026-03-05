Ceny miedzi spadają. Rynki reagują na słaby cel wzrostu PKB Chin

Na światowych rynkach ceny miedzi spadają. Według ekspertów to reakcja na słabe cele chińskiego rządu dotyczące PKB w 2026 r.

Na LME w Londynie miedź w dostawach 3-miesięcznych tanieje o 0,2 proc. Ceny metalu spadają też na Comex w Nowym Jorku – o 0,9 proc. – oraz na SHFE w Szanghaju – o 0,7 proc. W trakcie poprzedniej sesji ceny miedzi na LME wzrosły o 102 dolary do 13 058 dolarów za tonę.

Inwestorów niepokoją założenia Pekinu dotyczące PKB Chin w 2026 r. Premier Li Qiang ogłosił w czwartek, że cel wzrostu PKB na 2026 r. mieści się w przedziale 4,5–5 proc. To najniższe założenie od 1991 r., sygnalizujące erę słabnącej ekspansji. Wolniej niż przed rokiem wzrośnie też budżet obronny.

– Zmieniające się otoczenie zewnętrzne i geopolityka wywierają głębszy wpływ na Chiny, a rozwój krajowy wciąż napotyka stare problemy i nowe wyzwania – powiedział premier.

Mimo to Chiny chcą walczyć z bezrobociem i kryzysem demograficznym, a także dalej modernizować armię.

– Musimy przygotować się na najgorsze, dążąc do tego, co najlepsze – zaznaczył szef rządu.

Chiny są największym odbiorcą miedzi na świecie.

Źródło: PAP