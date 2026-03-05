Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 08:43

Ceny miedzi spadają. Rynki reagują na słaby cel wzrostu PKB Chin

Na światowych rynkach ceny miedzi spadają. Według ekspertów to reakcja na słabe cele chińskiego rządu dotyczące PKB w 2026 r.

Na LME w Londynie miedź w dostawach 3-miesięcznych tanieje o 0,2 proc. Ceny metalu spadają też na Comex w Nowym Jorku – o 0,9 proc. – oraz na SHFE w Szanghaju – o 0,7 proc. W trakcie poprzedniej sesji ceny miedzi na LME wzrosły o 102 dolary do 13 058 dolarów za tonę.

Inwestorów niepokoją założenia Pekinu dotyczące PKB Chin w 2026 r. Premier Li Qiang ogłosił w czwartek, że cel wzrostu PKB na 2026 r. mieści się w przedziale 4,5–5 proc. To najniższe założenie od 1991 r., sygnalizujące erę słabnącej ekspansji. Wolniej niż przed rokiem wzrośnie też budżet obronny.

– Zmieniające się otoczenie zewnętrzne i geopolityka wywierają głębszy wpływ na Chiny, a rozwój krajowy wciąż napotyka stare problemy i nowe wyzwania – powiedział premier.

Mimo to Chiny chcą walczyć z bezrobociem i kryzysem demograficznym, a także dalej modernizować armię.

Musimy przygotować się na najgorsze, dążąc do tego, co najlepsze – zaznaczył szef rządu.

Chiny są największym odbiorcą miedzi na świecie.

Źródło: PAP

Wzrost gospodarczy Chin wyhamowuje. „Stare problemy i nowe wyzwania"
Produkcja miedzi w fabryce. Ceny surowca poszły w dół po październikowych rekordach.
Według ekspertów spadek cen miedzi w czwartek to reakcja na słabe cele chińskiego rządu dotyczące PKB w 2026 r.
Fot. Cristobal Olivares/Bloomberg via Getty Images
