Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
NEWSROOM XYZ
05.03.2026 08:29

Wzrost gospodarczy Chin wyhamowuje. „Napotykamy stare problemy i nowe wyzwania"

Premier Chin Li Qiang ogłosił w czwartek, że cel wzrostu PKB na 2026 r. mieści się w przedziale 4,5–5 proc., najniższym od 1991 r. „Rozwój krajowy wciąż napotyka stare problemy i nowe wyzwania" – uzasadnia szef rządu.

– Jesteśmy świadomi trudności i wyzwań. Zmieniające się otoczenie zewnętrzne i geopolityka wywierają głębszy wpływ na Chiny, a rozwój krajowy wciąż napotyka stare problemy i nowe wyzwania – powiedział premier, przedstawiając raport z prac rządu przed Ogólnochińskim Zgromadzeniem Przedstawicieli Ludowych.

Według Pekinu rozpoczynający się okres 15. Planu Pięcioletniego ma być przejściem do gospodarki opartej na „nowych jakościowych siłach wytwórczych”. Oznacza to inwestycje w sztuczną inteligencję, technologie kwantowe oraz produkcję własnych półprzewodników w odpowiedzi na „bezprecedensowe wstrząsy zewnętrzne” i narastający protekcjonizm na rynkach światowych. W sfinansowaniu tych miliardowych inwestycji mają pomóc „ultradługie” obligacje o wartości niemal 189 mld dolarów.

Zgodnie ze złożonym przez premiera raportem deficyt budżetowy sięgnie 4 proc. PKB. Oznacza to wzrost o 33 mld dolarów r/r do rekordowych 853 mld dolarów. By pomóc w restrukturyzacji ukrytego zadłużenia samorządów, rząd zamierza wyemitować obligacje celowe na 637 mld dolarów. Z kolei wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść około 2 proc.

Polecamy też: Chiński szok uderza w Niemcy, Merz w Pekinie ratuje gospodarkę

„Musimy przygotować się na najgorsze, dążąc do najlepszego”

Mimo trudności władze chcą utworzyć 12 mln nowych miejsc pracy w miastach, by zwalczać rosnące bezrobocie. Jednocześnie zapowiadają walkę z kryzysem demograficznym, obiecując budowę „społeczeństwa przyjaznego dzietności”.

Musimy przygotować się na najgorsze, dążąc do tego, co najlepsze – zaznaczył premier.

Priorytetem Państwa Środka pozostaje jednak modernizacja armii. Choć dynamika wzrostu wydatków na ten cel spadnie z 7,2 do 7 proc. r/r, to nadal przewyższa wzrost gospodarczy.

Przeczytaj także: Chińskie samochody nie wjadą do polskich jednostek wojskowych

Premier podkreślił też konieczność utrzymania dyscypliny po czystkach antykorupcyjnych i położył nacisk na pełne wdrożenie systemu odpowiedzialności przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej. System cementuje zwierzchnictwo Xi Jinpinga nad aparatem siłowym.

Analitycy twierdzą, że Pekin przedkłada obecnie bezpieczeństwo narodowe i technologiczną samowystarczalność nad dynamiczny wzrost PKB.

Źródło: PAP

Japońska „żelazna dama” coraz mocniejsza. Czy poradzi sobie z USA?
Premier Chin ogłosił w czwartek, że cel wzrostu PKB na 2026 r. mieści się w przedziale 4,5–5 proc., najniższym od 1991 r.
Fot. Kumar A./Pool/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Haracz w sieci może zrujnować małe biznesy. System opinii wymknął się spod kontroli?
„Lewe”, często z góry opłacone komentarze przy profilu przedsiębiorcy to jedynie element nielegalnej gry, na której zarabiają oszuści. W XXI wieku w dobie dyrektywy Omnibus i zaostrzania prawa w sieci sięga się po niechlubne metody rodem z lat 90-tych. Przedsiębiorcy mówią o groźbach i fali fałszywych komentarzy. Co na to prawo?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Kryzys energetyczny uderza w Azję i globalne łańcuchy dostaw
Kluczowy szlak globalnego handlu energią – od 2 marca pozostaje de facto zamknięty. Ponad 150 tankowców utknęło po obu stronach cieśniny, żegluga komercyjna została wstrzymana, a ceny ropy i LNG wystrzeliły. Najsilniej kryzys odczuwa Azja, przez którą przepływa nawet 80 proc. ropy transportowanej przez Ormuz. Kryzys energetyczny szybko przeradza się w logistyczny.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polskie firmy na Mobile World Congress w Barcelonie. „Mamy rozwiązania, brakowało nam rozpoznawalności”
Silna, bezpieczna gospodarka oraz firmy oferujące rozwiązania światowej klasy – taki wizerunek polskiej marki technologicznej miał budować narodowy pawilon na Mobile World Congress w Barcelonie. Sprawdzamy, które spółki reprezentowały polski sektor technologiczny podczas jednego z najważniejszych wydarzeń branży telekomunikacyjnej na świecie.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ryanair idzie na rekord w Modlinie. Lotnisko wkrótce zamieni się w plac budowy
– Odnotowaliśmy rekordowy wzrost na lotnisku Warszawa-Modlin. Ruch w Modlinie obsługiwany przez Ryanair podwoi się w tym roku do ponad 3 mln pasażerów – mówił dyrektor generalny irlandzkich linii Ryanair, Michael O’Leary. Podwarszawski port lotniczy przygotowuje się również do postawienia tymczasowego terminala, a w dalszej perspektywie – budowy linii kolejowej.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Czerwień zdominowała warszawską giełdę. KGHM liderem spadków. Dzień na GPW 3 marca 2026 r.
Główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych zaliczyły spadki przekraczające poziom 4 procent. Wśród największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie najgorszą passę miał KGHM.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość. Czy nowe preparaty to rewolucja?
Polki i Polacy wydają miliardy złotych na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Znane na całym świecie preparaty pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała. Jednak coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody, która mówi, że szczęście ma rozmiar XS?
04.03.2026