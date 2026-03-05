Wzrost gospodarczy Chin wyhamowuje. „Napotykamy stare problemy i nowe wyzwania"

Premier Chin Li Qiang ogłosił w czwartek, że cel wzrostu PKB na 2026 r. mieści się w przedziale 4,5–5 proc., najniższym od 1991 r. „Rozwój krajowy wciąż napotyka stare problemy i nowe wyzwania" – uzasadnia szef rządu.

– Jesteśmy świadomi trudności i wyzwań. Zmieniające się otoczenie zewnętrzne i geopolityka wywierają głębszy wpływ na Chiny, a rozwój krajowy wciąż napotyka stare problemy i nowe wyzwania – powiedział premier, przedstawiając raport z prac rządu przed Ogólnochińskim Zgromadzeniem Przedstawicieli Ludowych.

Według Pekinu rozpoczynający się okres 15. Planu Pięcioletniego ma być przejściem do gospodarki opartej na „nowych jakościowych siłach wytwórczych”. Oznacza to inwestycje w sztuczną inteligencję, technologie kwantowe oraz produkcję własnych półprzewodników w odpowiedzi na „bezprecedensowe wstrząsy zewnętrzne” i narastający protekcjonizm na rynkach światowych. W sfinansowaniu tych miliardowych inwestycji mają pomóc „ultradługie” obligacje o wartości niemal 189 mld dolarów.

Zgodnie ze złożonym przez premiera raportem deficyt budżetowy sięgnie 4 proc. PKB. Oznacza to wzrost o 33 mld dolarów r/r do rekordowych 853 mld dolarów. By pomóc w restrukturyzacji ukrytego zadłużenia samorządów, rząd zamierza wyemitować obligacje celowe na 637 mld dolarów. Z kolei wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść około 2 proc.

Polecamy też: Chiński szok uderza w Niemcy, Merz w Pekinie ratuje gospodarkę

„Musimy przygotować się na najgorsze, dążąc do najlepszego”

Mimo trudności władze chcą utworzyć 12 mln nowych miejsc pracy w miastach, by zwalczać rosnące bezrobocie. Jednocześnie zapowiadają walkę z kryzysem demograficznym, obiecując budowę „społeczeństwa przyjaznego dzietności”.

– Musimy przygotować się na najgorsze, dążąc do tego, co najlepsze – zaznaczył premier.

Priorytetem Państwa Środka pozostaje jednak modernizacja armii. Choć dynamika wzrostu wydatków na ten cel spadnie z 7,2 do 7 proc. r/r, to nadal przewyższa wzrost gospodarczy.

Przeczytaj także: Chińskie samochody nie wjadą do polskich jednostek wojskowych

Premier podkreślił też konieczność utrzymania dyscypliny po czystkach antykorupcyjnych i położył nacisk na pełne wdrożenie systemu odpowiedzialności przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej. System cementuje zwierzchnictwo Xi Jinpinga nad aparatem siłowym.

Analitycy twierdzą, że Pekin przedkłada obecnie bezpieczeństwo narodowe i technologiczną samowystarczalność nad dynamiczny wzrost PKB.

Źródło: PAP