Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.05.2026
NEWSROOM XYZ
18.05.2026 10:27

David Cameron wystąpi podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego

Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron będzie jednym z gości Polskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 28 maja 2026 roku w Warszawie. Wydarzenie organizowane przez Pracodawców RP zgromadzi ponad 2 tys. uczestników i ponad 200 prelegentów z Polski i zagranicy.

Polski Kongres Gospodarczy należy do największych wydarzeń biznesowych w kraju. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Czas Przewagi”, które – jak podkreślają organizatorzy – ma być odpowiedzią na dynamiczne zmiany gospodarcze i geopolityczne wpływające na funkcjonowanie państw oraz przedsiębiorstw. W centrum debat znajdą się kwestie związane z konkurencyjnością gospodarki, transformacją technologiczną, bezpieczeństwem gospodarczym i energetycznym oraz cyfryzacją.

Czytaj również: Koniec eldorado czy chwilowa zadyszka? Sprawdzamy kondycję polskich banków

Jednym z najważniejszych gości wydarzenia będzie David Cameron, były premier Wielkiej Brytanii. Jego udział ma wzmocnić międzynarodowy wymiar kongresu i dyskusji dotyczących przyszłości europejskiej gospodarki, bezpieczeństwa oraz relacji między biznesem a państwem.

David Cameron był premierem Wielkiej Brytanii w latach 2010–2016, najmłodszym szefem rządu od początku XIX w. Jako lider Partii Konserwatywnej najpierw przewodził koalicji z Partią Liberalno‑Demokratyczną, a po wyborach w 2015 roku utworzył pierwszą pełną większość konserwatystów od niemal dwóch dekad.

Z zawodu polityk i doradca, absolwent Eton College i Oksfordu (politologia, filozofia, ekonomia), pracował w ośrodku badawczym swojej partii, jako doradca rządowy w ministerstwach finansów i spraw wewnętrznych, a także siedem lat w firmie medialnej Carlton Communications. Na czele rządu wprowadził m.in. reformy edukacyjne oraz historyczną ustawę o małżeństwie osób tej samej płci. Obecnie jest członkiem Izby Lordów.

W Kongresie biorą udział przedstawiciele rządu, m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej, Krzysztof Gawkowski, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Cyfryzacji, Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych, Miłosz Motyka, Minister Energii oraz Tomasz Siemoniak, Minister, Koordynator Służb Specjalnych. 

Czytaj również: Brak REIT-ów w Polsce to błąd. Rynek musi radzić sobie sam

Organizatorzy zapowiadają, że podczas kongresu odbędzie się ponad 40 sesji, w tym debaty panelowe, rozmowy 1:1 oraz okrągłe stoły. W wydarzeniu uczestniczyć mają przedstawiciele największych firm, administracji publicznej, świata nauki, polityki i eksperci gospodarczy. Celem spotkania ma być wypracowanie praktycznych rozwiązań dla polskiej gospodarki w obliczu globalnych wyzwań i kryzysów.

Pracodawcy RP podkreślają, że Polski Kongres Gospodarczy ma stać się trwałą platformą dialogu między sektorem prywatnym a instytucjami publicznymi. Organizatorzy wskazują również, że wydarzenie ma służyć budowaniu długofalowych strategii rozwoju państwa i biznesu. XYZ jest patronem medialnym kongresu.

Plansza informacyjna Polskiego Kongresu Gospodarczego
Pracodawcy RP podkreślają, że Polski Kongres Gospodarczy ma stać się trwałą platformą dialogu między sektorem prywatnym a instytucjami publicznymi. Fot. mat. prasowe
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Gigant z Niemiec tworzy w Polsce hub. HelloFresh: szukamy najlepszych na świecie, nie najtańszych
Assaf Ronen budował centra technologiczne dla Microsoftu i Amazona. Dziś szuka ekspertów obytych ze sztuczną inteligencją dla globalnego foodtechu. Warszawa była dla niego oczywistym kierunkiem, jest…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
W co inwestuje Donald Trump? Wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów
Pojawiły się nowe dane o tym, jakimi aktywami giełdowymi handlował Donald Trump w pierwszym kwartale. Na liście znalazły się takie firmy jak Nvidia, Microsoft i Meta Platforms. Łączna wartość zleceń…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czatbocie, na kogo mam zagłosować? O coraz większej roli AI w politycznych wyborach
Algorytmy czatbotów potrafią przekonywać skuteczniej niż tradycyjne materiały wyborcze, co rodzi nowe wyzwania dla systemów demokratycznych. Partie polityczne już teraz optymalizują swoje komunikaty…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Morawiecki życzy smacznej kawusi, a Mentzen kpi z Kaczyńskiego, czyli polityczna wiosna w rolkach na TikToku
„Podtrzymanie passy”, „miękkiego pączusia i smacznej kawusi” czy Przemysław Czarnek jako wujek z wesela. Nie, to nie sekcja komentarzy, a cytaty z rolek pochodzących z oficjalnych partyjnych profili.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Duńskie „genby”. Dzielnica, która ma leczyć samotność
W Kopenhadze powstaje pierwsza oficjalna dzielnica „genby”. Architektura i program społeczny mają wzmacniać więzi, ułatwiać tworzenie wielopokoleniowych wspólnot i sprzyjać zakładaniu rodzin. To…
17.05.2026
Studenci masowo rzucają studia. Co zrobi uczelnia, żeby twoje dziecko nie zrezygnowało?
Czterech na 10 studentów, którzy właśnie zaczynają się rekrutować na jedną z ponad 150 polskich uczelni publicznych, nie skończy nawet pierwszego roku. Znaczna część z nich sama zrezygnuje ze studiów…