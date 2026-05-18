David Cameron wystąpi podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego

Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron będzie jednym z gości Polskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 28 maja 2026 roku w Warszawie. Wydarzenie organizowane przez Pracodawców RP zgromadzi ponad 2 tys. uczestników i ponad 200 prelegentów z Polski i zagranicy.

Polski Kongres Gospodarczy należy do największych wydarzeń biznesowych w kraju. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Czas Przewagi”, które – jak podkreślają organizatorzy – ma być odpowiedzią na dynamiczne zmiany gospodarcze i geopolityczne wpływające na funkcjonowanie państw oraz przedsiębiorstw. W centrum debat znajdą się kwestie związane z konkurencyjnością gospodarki, transformacją technologiczną, bezpieczeństwem gospodarczym i energetycznym oraz cyfryzacją.

Jednym z najważniejszych gości wydarzenia będzie David Cameron, były premier Wielkiej Brytanii. Jego udział ma wzmocnić międzynarodowy wymiar kongresu i dyskusji dotyczących przyszłości europejskiej gospodarki, bezpieczeństwa oraz relacji między biznesem a państwem.

David Cameron był premierem Wielkiej Brytanii w latach 2010–2016, najmłodszym szefem rządu od początku XIX w. Jako lider Partii Konserwatywnej najpierw przewodził koalicji z Partią Liberalno‑Demokratyczną, a po wyborach w 2015 roku utworzył pierwszą pełną większość konserwatystów od niemal dwóch dekad.

Z zawodu polityk i doradca, absolwent Eton College i Oksfordu (politologia, filozofia, ekonomia), pracował w ośrodku badawczym swojej partii, jako doradca rządowy w ministerstwach finansów i spraw wewnętrznych, a także siedem lat w firmie medialnej Carlton Communications. Na czele rządu wprowadził m.in. reformy edukacyjne oraz historyczną ustawę o małżeństwie osób tej samej płci. Obecnie jest członkiem Izby Lordów.

W Kongresie biorą udział przedstawiciele rządu, m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej, Krzysztof Gawkowski, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Cyfryzacji, Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych, Miłosz Motyka, Minister Energii oraz Tomasz Siemoniak, Minister, Koordynator Służb Specjalnych.

Organizatorzy zapowiadają, że podczas kongresu odbędzie się ponad 40 sesji, w tym debaty panelowe, rozmowy 1:1 oraz okrągłe stoły. W wydarzeniu uczestniczyć mają przedstawiciele największych firm, administracji publicznej, świata nauki, polityki i eksperci gospodarczy. Celem spotkania ma być wypracowanie praktycznych rozwiązań dla polskiej gospodarki w obliczu globalnych wyzwań i kryzysów.

Pracodawcy RP podkreślają, że Polski Kongres Gospodarczy ma stać się trwałą platformą dialogu między sektorem prywatnym a instytucjami publicznymi. Organizatorzy wskazują również, że wydarzenie ma służyć budowaniu długofalowych strategii rozwoju państwa i biznesu.