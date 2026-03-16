Domański: zakontraktujemy budowę i remonty 18 tys. mieszkań

Zakontraktujemy budowę i remonty 18 tys. mieszkań. Razem ze środkami z 2024 i 2025 r. mówimy o budowie i remontach 35 tys. mieszkań w ciągu 3 lat naszych rządów – powiedział w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- Zwiększamy finansowanie budownictwa – w tym roku na budownictwo mieszkaniowe w budżecie zostało przeznaczone 6,7 mld zł. Wraz ze środkami z Krajowego Planu Odbudowy jest to kwota 8,7 mld zł – zapowiedział podczas konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Jak stwierdził, każda złotówka zainwestowana w budownictwo mieszkaniowe przekłada się na „2,5 zł naszego PKB”.

- Zakontraktujemy budowę i remonty 18 tys. mieszkań – powiedział minister Domański.

– Razem ze środkami z 2024 i 2025 r. mówimy o budowie i remontach 35 tys. mieszkań w ciągu 3 lat naszych rządów. To więcej niż nasi poprzednicy zakontraktowali w ciągu 8 lat – dodał.

Jak powiedział, program mieszkaniowy rządu bierze pod uwagę zarówno budownictwo socjalne, jak i budownictwo mieszkaniowe, a także osoby, które są w tzw. luce czynszowej, których nie stać na mieszkanie własnościowe, a jednocześnie nie spełniają kryteriów umożliwiających im skorzystanie z mieszkań socjalnych. Według Domańskiego, w Polsce w luce czynszowej znajduje się 4 mln rodzin.

Źródło: PAP.

