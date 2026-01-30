Domański zapowiada cele dla grupy największych gospodarek UE. Przyspieszenie reform, obronność i deregulacja

Minister finansów wyjaśnił, czym się zajmie grupa tworzona przez Polskę, Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię i Holandię. Chodzi o „radykalne” zwiększenie konkurencyjności poprzez przyspieszenie reform, budowę europejskiego przemysłu obronnego i deregulację.

– Chcemy, aby proces przywracania konkurencyjności europejskiej gospodarki radykalnie przyspieszył – powiedział szef resortu finansów Andrzej Domański. – Naszym celem jest również budowa silnego, europejskiego przemysłu obronnego dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, ale również jako nowego silnika dla innowacji – dodał.

Pierwsze spotkanie grupy sześciu największych gospodarek Unii Europejskiej – Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Holandii – odbyło się w środę wieczorem w formie wideokonferencji. Do następnych rozmów ma dojść w najbliższych tygodniach.

– Jestem pewien, że w tym gronie jesteśmy w stanie zbudować porozumienie na rzecz przyspieszenia niezbędnych reform w UE – powiedział minister.

Minister wytłumaczył też, na jakich obszarach muszą skupić się kraje, by osiągnąć cel.

– Wiemy, że musimy skupić się na unii rynków kapitałowych, zwiększeniu dostępności kapitału dla naszych innowacyjnych firm, na wzmocnieniu jednolitego rynku, który może być naszym największym atutem – powiedział.

Według Andrzeja Domańskiego Polska „pokazała też już, jak prowadzić deregulację”, a teraz tę wiedzę wykorzysta na szczeblu europejskim.

Źródło: PAP