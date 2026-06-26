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NEWSROOM XYZ
26.06.2026 20:03

Donald Trump grozi państwom, wprowadzającym podatki cyfrowe. Zapowiada w odpowiedzi cła w wysokości 100 proc.

Donald Trump zagroził wprowadzeniem 100 proc. cła na każdy kraj, który wprowadzi podatek cyfrowy. I to niezależnie od tego, czy dane państwo ma umowy handlowe, czy nie.

„Wiele krajów europejskich dyskutuje o rychłym wprowadzeniu podatku od usług cyfrowych dla amerykańskich firm. Niektóre z tych krajów są bliskie wprowadzenia tego podatku. Niniejszym pragniemy poinformować, że każdy kraj, który nałoży taki podatek, zostanie natychmiast obciążony 100 proc. CŁEM na wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki" – napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. „To CŁO zastąpi umowy handlowe zawarte z tym krajem, niezależnie od tego, czy zostały wdrożone, podpisane, czy nie" – dodał.

Donald Trump nie podał państw, o których napisał. Jednak o takim podatku dyskutuje Polska, Belgia, Czechy, Łotwa, Słowacja, Słowenia czy Norwegia. Francja z kolei chce zwiększyć takie obciążenia. Paryżowi Donald Trump groził już wcześniej, strasząc obłożeniem 100-procentowymi cłami eksportu wina.

W Unii Europejskiej taki podatek obowiązuje we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Danii, na Węgrzech i w Portugalii. Obok UE wprowadziły je także Wielka Brytania, Turcja i Szwajcaria.

Jeśli chodzi o Polskę, to od 2020 r. istnieje podatek od usług streamingowych w wysokości 1,5 proc. Resort cyfryzacji chciał wprowadzić 3-procentowy podatek na inne firmy technologiczne, jednak skończyło się na razie na zapowiedziach. Przed wprowadzeniem tej daniny groził ambasador USA Tom Rose.

Przedstawiciel ds. handlu USA sprawdza teraz, czy amerykańskie firmy cyfrowe nie są dyskryminowane w Unii Europejskiej. Mimo to Waszyngton zapewnia, że jeśli Bruksela dochowa swojej części umowy handlowej, to Amerykanie nie nałożą ceł wyższych niż 15 proc.

Odkąd Sąd Najwyższy USA unieważnił większość ceł Trumpa, obowiązują nowe globalne taryfy w wysokości 10 proc. Cła te stracą jednak ważność w lipcu. Wtedy zastąpią je nowe opłaty, wyliczone na podstawie dochodzeń ws. nieuczciwych praktyk handlowych.

Spotkanie Trump-Rutte. Prezydent USA krytykował Europę, ale nie Polskę
Donald Trump w trakcie wizyty we Francji
Donald Trump grozi zemstą za wprowadzenie podatku cyfrowego. Fot. Nathan Laine/Bloomberg/ Getty Images
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