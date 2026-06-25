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25.06.2026 07:38

Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Eksperci mówią o tysiącach ofiar

W nocy ze środy na czwartek Wenezuelą wstrząsnęły dwa silne trzęsienia ziemi. Prezydent powiedziała, że dotąd wiadomo o 32 zabitych. Według amerykańskich ekspertów skala katastrofy wskazuje na nawet tysiące ofiar śmiertelnych.

Do pierwszego trzęsienia ziemi doszło o godz. 00:04 czasu polskiego. Miało magnitudę 7,2. Drugie – o sile 7,5 – nadeszło 39 sekund później. Epicentrum był stan Yaracuy na północy kraju, lecz skutki odczuwalne są w wielu przyległych stanach.

To najsilniejsze trzęsienia ziemi w Wenezueli od dekad. Na nagraniach widać zawalone budynki i chaos na ulicach.

Prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia” – czytamy w komunikacie amerykańskiej służby geologicznej USGS. Według niej mogły zginąć tysiące osób. Model statystyczny używany przez USGS wskazują, że z 39-procentowym prawdopodobieństwem liczba śmierci sięgnie między 1–10 tys. osób. Na 10–100 tys. ofiar śmiertelnych jest 37 proc. szans, a powyżej 100 tys. – 11 proc.

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy. O godz. 7 rano czasu polskiego podała też znaną dotąd liczbę ofiar: 32 zabitych i 700 rannych. Zaznaczyła, że bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie, bo dane są niepełne i nie dotyczą najbardziej dotkniętego stanu La Guaira.

Chęć pomocy Wenezueli zadeklarowały Stany Zjednoczone, Argentyna, Brazylia i Salwador.

Źródło: PAP, Reuters, CNN, USGS

Donald Trump chce uczynić z Wenezueli stan USA
Zawalony budynek w Wenezueli
Środowe trzęsienie ziemii w Wenezueli było jednym z najgorszych ostatnich dekadach. Fot. Jesus Vargas/Getty Images
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