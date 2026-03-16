ElectroMobility Poland: Tomasz Kędzierski zrezygnował z funkcji prezesa

Z funkcji prezesa ElectroMobility Poland zrezygnował Tomasz Kędzierski - poinformowała w poniedziałek spółka. Jednocześnie rada nadzorcza ElectroMobility Poland powołała dotychczasowego dyrektora ds. uruchomienia produkcji Cypriana Gronkiewicza na wiceprezesa spółki.

„Rada Nadzorcza ElectroMobility Poland S.A. na posiedzeniu 10 marca 2026 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 12 marca na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Cypriana Gronkiewicza, dotychczasowego dyrektora ds. uruchomienia produkcji. Z funkcji prezesa zarządu ElectroMobility Poland S.A. zrezygnował Tomasz Kędzierski” - przekazała spółka w komunikacie.

Firma poinformowała, że Gronkiewicz to menadżer z blisko 20-letnim doświadczeniem w sektorze przemysłowym, w tym w branży automotive. Karierę zawodową rozpoczął w zakładzie FCA w Tychach, w dziale technicznym odpowiedzialnym za rozbudowę zakładu i linii produkcyjnych na potrzeby nowych uruchomień modeli Fiat 500, Ford KA i Lancia Y. Od 2015 roku związany był z branżą kolejową i bydgoską PESĄ, gdzie kierował działem jakości, a następnie objął stanowisko dyrektora produkcji.

ElectroMobility Poland realizuje projekt hubu produkcyjno-rozwojowego, którego celem jest budowa nowoczesnego zaplecza przemysłowego dla rozwoju elektromobilności.

