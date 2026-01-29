Eurocash zmienia model biznesowy sieci Duży Ben na franczyzowy

Grupa Eurocash, właściciel sieci specjalistycznych sklepów alkoholowych Duży Ben, zmienia model biznesowy sieci z agencyjnej na franczyzową – podał Eurocash w komunikacie prasowym. Zaplanowana na lata 2026–2027 zmiana ma przyspieszyć rozwój sieci, zwiększyć dostępność sklepów dla klientów oraz wzmocnić sprzedaż.

Jak wskazano, proces wdrożenia modelu franczyzowego w pierwszym etapie skoncentruje się głównie na czterech województwach – mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim – oraz czterech miastach: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie.

Transformacja istniejących placówek rozpocznie się w pierwszym kwartale 2026 r. i potrwa do końca 2027 r. Wszystkie nowo otwierane sklepy będą funkcjonować wyłącznie w modelu franczyzowym.

– To ważny element długofalowego rozwoju Grupy Eurocash. Franczyza pozwala nam łączyć siłę dużej organizacji z przedsiębiorczością lokalnych partnerów, a jednocześnie szybciej i bardziej elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Widzimy w tym modelu realny potencjał do dalszego wzrostu sprzedaży, zwiększania dostępności sklepów dla klientów oraz budowania stabilnej skali biznesu w kolejnych latach – powiedziała prezes Dużego Bena Agnieszka Kozłowska.

Transformacja będzie przeprowadzana etapami. Przemodelowanie placówek – od witryny i wnętrza po visual merchandising – będzie w pełni finansowane przez Eurocash, a franczyzobiorcy otrzymają wynagrodzenie postojowe w trakcie remodelingu sklepu oraz kompleksowe wsparcie wdrożeniowe w model franczyzowy.

– Oferta franczyzowa Dużego Bena obejmuje w pełni wyposażony sklep, prosty model operacyjny, pakiet szkoleń, system bonusów, m.in. sprzedażowy oraz jakościowy. Franczyzobiorcy zyskują także dostęp do kanałów cyfrowych sieci, w tym dynamicznie rozwijającej się aplikacji mobilnej i kanałów e- i q-commerce – wskazano w komunikacie.

Dodano, że partnerzy będą mogli również korzystać z dodatkowych usług dostosowanych do lokalizacji i potencjału sprzedażowego.

– Transformację sieci Duży Ben zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby proces przejścia dla przyszłych franczyzobiorców był prosty, komfortowy i wspierany na każdym kroku. Naszym celem jest stworzenie modelu, który pozwoli partnerom skupić się na sprzedaży i rozwoju biznesu, a nam konsekwentnie budować ogólnopolską skalę sieci – dodała Kozłowska.

Źródło: PAP