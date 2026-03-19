Zlot kadry kierowniczej uczelni technicznych. W tle: pieniądze, wynalazki i spór o patenty
Prorektorzy uczelni technicznych z całej Polski będą dziś debatować w Lublinie nad efektywnością prowadzonych badań z punktu widzenia gospodarki i biznesu. Bez udziału biznesu i ekspertów od transferu technologii. Czy to ma sens? Wszystkie uczelnie w Polsce zgłosiły łącznie do ewaluacji 7 tys. patentów uzyskanych w cztery lata. Ale realna komercjalizacja jest znikoma. Tylko 5 proc. wyników badań ma potencjał rynkowy, a przychody uczelni z wdrożeń to zaledwie 0,01 proc. nakładów na ich badania.
19.03.2026, 04:15
– Komercjalizujemy około 10 proc. opracowywanych rozwiązań. Światowe statystyki pokazują, że średnio na uczelniach jest to od 5 do 10 proc., czyli notujemy dobry wynik – mówi prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej, gospodarz spotkania prorektorów ds. komercjalizacji badań. Fot. Pollub
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego rola wdrożeń wyników badań naukowych staje się ważnym tematem spotkań politechnik.
- Jaki potencjał rynkowy ma działalność naukowo-badawcza polskich uczelni.
- Co rekomenduje środowisko transferu technologii ministrowi finansów i gospodarki, by zwiększyć kontrybucję z uczelni do biznesu.