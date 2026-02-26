Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
NEWSROOM XYZ
26.02.2026 15:16

FlyFocus zakończył pierwszą rundę finansowania. Polska spółka obronnościowa zebrała 4,5 miliona euro

FlyFocus zebrał w swojej pierwszej rundzie finansowania instytucjonalnego 4,5 mln euro. Wśród inwestorów znalazł się m.in. fundusz inwestycyjny należący do NCBR.

Pozyskane środki pozwolą na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Polsce, który ma ruszyć w drugiej połowie 2026 r. Pieniądze zostaną także przeznaczone na rozwój dwóch nowych platform bezzałogowych, które firma planuje zaprezentować jeszcze w tym roku.

Wcześniej FlyFocus przeszedł z fazy badań i rozwoju do pełnoskalowej produkcji dzięki środkom własnym. Umożliwiło to zabezpieczenie kontraktów z wojskiem i przekształcenie spółki w jednego z czołowych dostawców bezzałogowców.

Firma podkreśla, że europejski rynek dronów jest nadmiernie uzależniony od technologii spoza Europy, głównie z Chin. Z tego kraju pochodzą m.in. kontrolery czy baterie do dronów. W przypadku przerwania łańcuchów dostaw europejska obronność mogłaby znaleźć się w kryzysie.

Dlatego model biznesowy FlyFocus opiera się na założeniu suwerenności technologicznej i europejskiej kontroli nad łańcuchami dostaw. Wszystkie systemy firmy pochodzą z państw NATO, a zasada produkcji jest jasna – żaden komponent nie może pochodzić z Chin.

– Europa potrzebuje mocy przemysłowych, na których można polegać. Inwestycja we FlyFocus pozwala nam zwiększyć produkcję w Polsce i dostarczać produkty zaprojektowane, zbudowane i wspierane w Europie – tłumaczy Igor Skawiński, CEO i współzałożyciel firmy.

Ukraina już używa dronów FlyFocus

Spółka posiada kontrakty z Siłami Zbrojnymi Polski oraz wśród klientów wymienia ukraiński MON. Systemy FlyFocus były testowane w warunkach bojowych podczas operacji w Ukrainie, a pracownicy firmy współpracowali z wojskiem przy ich udoskonalaniu.

FlyFocus to nie historia prototypu, lecz gotowa do produkcji platforma obronnościowa. To dokładnie to, czego potrzebuje europejski przemysł – produkty operacyjnie sprawdzone i zgodne z długoterminowym zapotrzebowaniem europejskiej obronności – podkreśla Mariusz Adamski, partner w funduszu Venture Capital, który był największym inwestorem rundy.

Firma powstała w 2017 r. z inicjatywy zespołu inżynierów, z których wielu reprezentowało Polskę na międzynarodowych zawodach dronowych. Dziś FlyFocus zatrudnia 35 osób i projektuje oraz produkuje kompletne platformy bezzałogowe, oprogramowanie do kontroli naziemnej i zaawansowaną awionikę. Flagowym produktem jest ważący 4,5 kg dron Polaris, łączący niewielką masę, duży zasięg i prostotę operacyjną.

Jeden z największych polskich funduszy venture capital inwestuje w europejski startup antydronowy
Dron Polaris
Firma FlyFocus, producent dronów Polaris, zebrała 4,5 miliona euro w swej pierwszej rundzie finansowania. Fot. FlyFocus
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Chiński szok uderza w Niemcy, Merz w Pekinie ratuje gospodarkę
Podczas wizyty Friedricha Merza w Chinach podpisano wiele umów gospodarczych. Wizyta nie zmieni natomiast polityki Pekinu wobec Rosji. Kanclerz Niemiec przyznaje, że Państwo Środka ma ambicje kształtowania globalnego porządku. Niestety dla Europy – Chiny grają na rozwodnienie więzi transatlantyckich – pisze analityk spraw międzynarodowych XYZ.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Przeglądasz X? Twoje poglądy polityczne mogą skręcić w prawo – wnioski z badań naukowców
Najnowsze badanie naukowe opublikowane w czasopiśmie „Nature” potwierdza to, co obserwatorzy polityki w sieci widzieli od dawna. Algorytmy platformy X promowały treści konserwatywne bardziej niż lewicowo-liberalne. Co jednak zaskakuje – czytelnicy treści podsuwanych przez algorytm zmieniali poglądy polityczne. Platforma Elona Muska jawnie wpływa na procesy polityczne w USA. A w Polsce?
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Cztery lata wojny w Ukrainie. Jak konflikty zbrojne zmieniają globalną gospodarkę
Mijają cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna, która miała być krótkim konfliktem, stała się trwałym elementem globalnej rzeczywistości gospodarczej. W 2026 r. aktywne działania wojenne toczą się już w 14 państwach świata, od Ukrainy i Izraela po Libię i Sudan. Jak wieloletnie konflikty zmieniają handel międzynarodowy, kierunki importu i eksportu oraz jaką rolę na tej nowej mapie gospodarczej odgrywa Polska?
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Czeski rząd zdecydował o nacjonalizacji koncernu ČEZ. Szczegółów jednak brak
Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć przygotowania do upaństwowienia czeskiego giganta energetycznego. Nowy rząd zakłada, że produkcyjną część koncernu przejmie na własność najpóźniej za dwa lata. Opozycja krytykuje pomysł. Jednak są i tacy, którzy dostrzegają w nim szansę na zakończenie „własnościowej schizofrenii”.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Technologiczny sojusz władzy w USA. Amerykańska demokracja i europejska suwerenność pod presją
Europa przestaje być podmiotem w globalnej grze technologicznej. Amerykańskie korporacje cyfrowe, splecione interesami z administracją USA, systematycznie przejmują kontrolę nad kluczową infrastrukturą państw sojuszniczych – od danych medycznych po systemy bezpieczeństwa.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Kanada przed wielką zmianą. Firmy przechodzą na emeryturę razem z właścicielami
Kanadyjski biznes wchodzi w moment przełomowy. W ciągu dekady większość właścicieli małych firm chce zakończyć działalność i coraz częściej myśli o sprzedaży przedsiębiorstw pracownikom. Tymczasem na rynek wchodzi pokolenie Z, które inaczej definiuje karierę, awans i sens pracy.
25.02.2026