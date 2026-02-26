FlyFocus zakończył pierwszą rundę finansowania. Polska spółka obronnościowa zebrała 4,5 miliona euro

FlyFocus zebrał w swojej pierwszej rundzie finansowania instytucjonalnego 4,5 mln euro. Wśród inwestorów znalazł się m.in. fundusz inwestycyjny należący do NCBR.

Pozyskane środki pozwolą na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Polsce, który ma ruszyć w drugiej połowie 2026 r. Pieniądze zostaną także przeznaczone na rozwój dwóch nowych platform bezzałogowych, które firma planuje zaprezentować jeszcze w tym roku.

Wcześniej FlyFocus przeszedł z fazy badań i rozwoju do pełnoskalowej produkcji dzięki środkom własnym. Umożliwiło to zabezpieczenie kontraktów z wojskiem i przekształcenie spółki w jednego z czołowych dostawców bezzałogowców.

Firma podkreśla, że europejski rynek dronów jest nadmiernie uzależniony od technologii spoza Europy, głównie z Chin. Z tego kraju pochodzą m.in. kontrolery czy baterie do dronów. W przypadku przerwania łańcuchów dostaw europejska obronność mogłaby znaleźć się w kryzysie.

Dlatego model biznesowy FlyFocus opiera się na założeniu suwerenności technologicznej i europejskiej kontroli nad łańcuchami dostaw. Wszystkie systemy firmy pochodzą z państw NATO, a zasada produkcji jest jasna – żaden komponent nie może pochodzić z Chin.

– Europa potrzebuje mocy przemysłowych, na których można polegać. Inwestycja we FlyFocus pozwala nam zwiększyć produkcję w Polsce i dostarczać produkty zaprojektowane, zbudowane i wspierane w Europie – tłumaczy Igor Skawiński, CEO i współzałożyciel firmy.

Ukraina już używa dronów FlyFocus

Spółka posiada kontrakty z Siłami Zbrojnymi Polski oraz wśród klientów wymienia ukraiński MON. Systemy FlyFocus były testowane w warunkach bojowych podczas operacji w Ukrainie, a pracownicy firmy współpracowali z wojskiem przy ich udoskonalaniu.

– FlyFocus to nie historia prototypu, lecz gotowa do produkcji platforma obronnościowa. To dokładnie to, czego potrzebuje europejski przemysł – produkty operacyjnie sprawdzone i zgodne z długoterminowym zapotrzebowaniem europejskiej obronności – podkreśla Mariusz Adamski, partner w funduszu Venture Capital, który był największym inwestorem rundy.

Firma powstała w 2017 r. z inicjatywy zespołu inżynierów, z których wielu reprezentowało Polskę na międzynarodowych zawodach dronowych. Dziś FlyFocus zatrudnia 35 osób i projektuje oraz produkuje kompletne platformy bezzałogowe, oprogramowanie do kontroli naziemnej i zaawansowaną awionikę. Flagowym produktem jest ważący 4,5 kg dron Polaris, łączący niewielką masę, duży zasięg i prostotę operacyjną.