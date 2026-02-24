Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 11:48

Jeden z największych polskich funduszy venture capital inwestuje w europejski startup antydronowy

Dwa europejskie startupy antydronowe zebrały po 30 mln euro na rozwój swoich systemów. Wśród inwestorów jest jeden z największych polskich funduszy venture capital – OTB Ventures.

Pierwszym z nich jest firma Frankenburg z Tallina, która chce zbudować tani system antyrakiet do niszczenia dronów. Dostała 30 mln euro od estońskiego funduszu venture capital Plural oraz państwowego funduszu SmartCap. Z kolei monachijski Tytan mógł liczyć na wsparcie firmy Armira, zajmującej się inwestycjami obronnościowymi, oraz Funduszu Innowacji NATO, razem z polskim funduszem venture capital OTB Ventures, ukraińskim inwestorem D3 i 10x Group.

Systemy antydronowe stały się jednym z najważniejszych segmentów obronnościowych w Europie po tym, jak drony zaczęły odgrywać tak ważną rolę w ukraińskim konflikcie. Pojawienie się kilkunastu rosyjskich bezzałogowców nad Polską jesienią 2025 r. udowodniło też, jak ważne są tanie systemy walki z dronami. Bo koszt klasycznej rakiety powietrze-powietrze wystrzelonej z pokładu myśliwca wielokrotnie przewyższa koszt bezzałogowca. – W świecie, w którym przeciwnik może użyć dziesiątków tysięcy autonomicznych dronów bojowych, obrona musi być tania, szybka i masowa – tłumaczy Sten Tamkivi, partner z funduszu Plural.

Fundusze zaczynają inwestować w startupy obronnościowe

Frankenburg, który zebrał już łącznie 40 mln dolarów, chce stworzyć dwie europejskie fabryki, które będą wytwarzać około 100 pocisków dziennie. Z kolei Tytan, który zebrał już 46 mln euro, planuje rozwijać swoje pociski antydronowe wspierane przez AI. Startup zapowiedział też, że ma już zamówienia zarówno z Ukrainy, jak i od wielu innych rządów.

Europejskie fundusze venture capital, jak pisze portal sifted.eu, do tej pory inwestowały w systemy zwiadowcze i bojowe, jak choćby niemiecki startup Helsing. Inwestorzy uważają jednak, że teraz głównym celem wsparcia będą startupy pracujące nad systemami defensywnymi.

Te inwestycje są jednak na razie problematyczne, bo wiele początkujących firm nie ma jeszcze nawet gotowych prototypów, a są jedynie w fazie projektowania. Tworzenie systemów obronnych jest bowiem dużo trudniejsze niż budowa dronów bojowych – muszą być one bowiem zintegrowane z innymi systemami ochrony i wykrywania zagrożeń. Dlatego też ten sektor nie przyciągnął jeszcze wielu inwestorów.

To się jednak szybko zmienia. Jak mówi Eveline Buchatskiy z funduszu D3, wkrótce popyt na systemy obrony powietrznej przewyższy podaż. – Wiele firm dopiero wchodzi na rynek. A jak ich pomysły się sprawdzą, to zgarną wszystkie duże kontrakty – wyjaśnia

Szwecja: zainwestujemy ok. 500 mln euro w drony kamikadze i satelity wojskowe
Pilot drona
Startupy antydronowe zebrały po 30 milionów euro finansowania. Fot. Francisco Richart/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Technologiczny sojusz władzy w USA. Amerykańska demokracja i europejska suwerenność pod presją
Europa przestaje być podmiotem w globalnej grze technologicznej. Amerykańskie korporacje cyfrowe, splecione interesami z administracją USA, systematycznie przejmują kontrolę nad kluczową infrastrukturą państw sojuszniczych – od danych medycznych po systemy bezpieczeństwa.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Melanos Care popłynęły miliony. Biotechnologia przykuwa uwagę inwestorów
Melanos Care wsparł Hard2beat. Spółka pracuje nad technologią bioidentycznej melaniny zapewniającą ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Meksyk na wojennej ścieżce z kartelami. Prof. Piotr Chomczyński: To nie koniec przemocy
Meksyk będzie – obok USA i Kanady – współgospodarzem tegorocznego Mundialu. Ale na niecałe cztery miesiące przed rozpoczęciem święta futbolu, stał się areną innych walk – z kartelami narkotykowymi.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Problem PiS z programem SAFE. Twarda narracja przyjmuje się w elektoracie
Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostro atakują program SAFE. Choć niektórzy politycy PiS po cichu przyznają, że trudno być w kontrze do programu wsparcia polskich Sił Zbrojnych, to jednak negatywna narracja wokół funduszu rozbudza emocje wyborców.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Gigantyczny kontrakt na tunel pod Odrą w cieniu nowych przepisów. Gülermak kwestionuje polsko-tureckie konsorcjum
Spór o największy kontrakt drogowy w historii będzie mieć finał w KIO. Wątpliwości dotyczą udziału w projekcie firm spoza UE. Pikanterii dodaje fakt, że stroną skarżącą jest spółka z siedzibą w Polsce należąca jednak do tureckiej grupy budowlanej. Po drugiej stronie jest zwycięzca – konsorcjum polskiej firmy, która ma partnera z Turcji.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Dotkliwe kary dla sędziów w prezydenckim projekcie. Współautorem adwokat Ziobry
Wetując ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, prezydent Karol Nawrocki zaproponował własny projekt ustawy o ustroju sądów. Przewiduje on wzmocnienie stanu prawnego pozostawionego po rządach Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wyrzucanie sędziów kwestionujących status wadliwie obsadzonej KRS.
22.02.2026