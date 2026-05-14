Ipopema Securities: Europa wchodzi w lata podwyższonych wydatków na obronność

Dom maklerski Ipopema Securities opublikował raport o europejskim sektorze obronnym. Zdaniem analityków kontynent wchodzi w lata wysokich wydatków na obronność. To zaś oznacza, że sektor ten jest atrakcyjny dla inwestorów.

Rosyjska inwazja na Ukrainę, zdaniem domu maklerskiego, całkowicie przebudowała europejskie podejście do obronności. Wojna wymusiła też zmiany w przemyśle zbrojeniowym, który jest wyceniany na 15,9x EV/EBITDA 2026E.

Mnożnik ten jest uzasadniony szybkim tempem wzrostu. Prognozowany CAGR EBITDA dla branży w latach 2025-2028E wynosi ok. 20 proc., przy rekordowych portfelach zamówień sięgających średnio 3,8-krotności rocznej sprzedaży.

Zdaniem raportu Europa wchodzi w długi supercykl inwestycji. Chce bowiem zarówno zbudować własne zdolności odstraszania, jak też maleje zaufanie do amerykańskich gwarancji. W 2025 r. kraje europejskie NATO osiągnęły wydatki obronne na poziomie ok. 2,3 proc. PKB, podczas gdy największe gospodarki regionu deklarują wzrost tego wskaźnika do 3,5 proc. PKB do 2035 r. lub wcześniej.

Ipopema Securities: rośnie rola Polski

Wzrost sektora wspierany jest kontraktami rządowymi, wysokimi barierami wejścia dla nowych firm oraz ograniczeniami mocy produkcyjnych. To zaś oznacza nie tylko wzrost przychodów przedsiębiorstw, ale i poprawę rentowności.

Kluczowymi segmentami rynku pozostają obecnie: obrona powietrzna, systemy lądowe, amunicja, technologie kosmiczne i nadzoru, a także rozwiązania związane z wojną dronową.

Według analityków rośnie też rola Polski. Warszawa ma piąty budżet obronny w UE i wydaje na ten sektor więcej niż Turcja, Korea Południowa i Izrael. Dlatego odpowiednia polityka i transfer wiedzy z zagranicy mogą przyspieszyć rozwój krajowych firm.

Wśród preferowanych spółek europejskiego sektora obronnego analitycy Ipopemy wyróżniają przede wszystkim Rheinmetall, Indra Sistemas, Dassault Aviation i Hensoldt.

