Kallas: Gwardia Rewolucyjna Iranu uznana za organizację terrorystyczną
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała w czwartek, że irańska Gwardia Rewolucyjna (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, IRGC) została uznana decyzją ministrów spraw zagranicznych państw UE za organizację terrorystyczną. Represje nie mogą pozostać bez odpowiedzi – podkreśliła.
Jest to odpowiedź Wspólnoty na brutalne represje irańskiego reżimu wobec uczestników antyrządowych protestów.
„Każdy reżim, który zabija tysiące swoich obywateli, zmierza ku własnemu upadkowi" – przekazała w mediach społecznościowych Kallas, która przewodniczy obradom ministrów w czwartek w Brukseli.
Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przyjęli w czwartek nowe sankcje wobec Iranu, wymierzone w osoby i podmioty zaangażowane w brutalne tłumienie pokojowych demonstracji – przekazało PAP źródło unijne.
Jak podał Reuters, sankcje zostały nałożone na Iran także za pomoc udzielaną przez ten kraj Rosji.
Źródło: PAP