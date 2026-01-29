Kallas: Gwardia Rewolucyjna Iranu uznana za organizację terrorystyczną

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała w czwartek, że irańska Gwardia Rewolucyjna (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, IRGC) została uznana decyzją ministrów spraw zagranicznych państw UE za organizację terrorystyczną. Represje nie mogą pozostać bez odpowiedzi – podkreśliła.

Jest to odpowiedź Wspólnoty na brutalne represje irańskiego reżimu wobec uczestników antyrządowych protestów.

„Każdy reżim, który zabija tysiące swoich obywateli, zmierza ku własnemu upadkowi" – przekazała w mediach społecznościowych Kallas, która przewodniczy obradom ministrów w czwartek w Brukseli.

Repression cannot go unanswered.EU Foreign Ministers just took the decisive step of designating Iran’s Revolutionary Guard as a terrorist organisation. Any regime that kills thousands of its own people is working toward its own demise. — Kaja Kallas (@kajakallas.bsky.social) 2026-01-29T14:53:31.128Z

Źródło: ministrowie spraw zagranicznych państw UE zatwierdzili nowe sankcje wobec Iranu

Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przyjęli w czwartek nowe sankcje wobec Iranu, wymierzone w osoby i podmioty zaangażowane w brutalne tłumienie pokojowych demonstracji – przekazało PAP źródło unijne.

Jak podał Reuters, sankcje zostały nałożone na Iran także za pomoc udzielaną przez ten kraj Rosji.

Czytaj także: Donald Trump grozi Iranowi atakiem. Pisze o „Ogromnej Armadzie"

Źródło: PAP