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26.06.2026 07:51

KNF cofnęła licencję dla Fenige. „Nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania”

KNF podjęła decyzję o cofnięciu Fenige licencji na świadczenie usług płatniczych. „Spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością” – brzmi uzasadnienie.

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez Fenige – wynika z czwartkowego komunikatu KNF.

W ocenie przedstawicieli Komisji Fenige „nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych”.

Spółka ma zaprzestać świadczenia usług płatniczych. Nie może też zawierać nowych umów. Do 30 września powinna rozwiązać stosunki prawne wynikające z umów z klientami, a także z kontrahentami. Najpóźniej do końca września ma umożliwić wypłatę pieniędzy lub transfery na rachunki innych dostawców usług płatniczych.

Fenige zajmuje się dostarczaniem usług płatniczych. System spółki łączy płatności online, transfery pieniężne oraz narzędzia bezpieczeństwa i optymalizacji.

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Komisja Nadzoru Finansowego
KNF podjęła decyzję o cofnięciu Fenige licencji na świadczenie usług płatniczych.
Fot. PAP/ Albert Zawada
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