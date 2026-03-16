16.03.2026 17:10

LOT przedłuża zawieszenie lotów do Tel Awiwu, Dubaju, Bejrutu i Rijadu

Polskie Linie Lotnicze LOT zdecydowały o przedłużeniu zawieszenia wybranych lotów na Bliski Wschód ze względu na amerykańskie i izraelskie naloty na Iran oraz kontrataki Teheranu. Samoloty nie będą kursować do i z Tel Awiwu, Dubaju, Rijadu i Bejrutu.

Polskie Linie Lotnicze LOT, mając na uwadze obecną sytuację w regionie, podjęły decyzję o przedłużeniu zawieszenia rejsów rozkładowych do/z Tel Awiwu do dnia 18 kwietnia. Pasażerowie zostaną poinformowani bezpośrednio o dostępnych możliwościach podróży oraz dalszych działaniach” – napisała firma na swoim profilu na X.

LOT odwołał też, do 28 marca, połączenia do Dubaju, do 24 marca do stolicy Arabii Saudyjskiej – Rijadu oraz do Bejrutu od 31 marca do 30 kwietnia. Państwowy przewoźnik tłumaczy to rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Firma zapewnia też, że decyzje podejmuje „na bieżąco”, na podstawie aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Osoby, które mają bilety do lub z Tel Awiwu, Dubaju, Rijadu, Seulu, Tokio, Delhi, Taszkentu, Astany, Kairu, Larnaki, Erewania oraz Baku i kupiły je przed 28 lutego 2026 r., podróż zaś wypada od 28 lutego do 31 marca, będą mogły zmienić rezerwację na inny rejs LOT.

Od 28 lutego 2026 r. Izrael i USA atakują Iran. Z kolei władze w Teheranie ostrzeliwują zarówno Izrael, jak i kraje Zatoki Perskiej. Na cel wzięte zostały nie tylko obiekty wojskowe, ale także lotniska i hotele. Dlatego m.in. Dubaj wstrzymał dziś na kilka godzin funkcjonowanie lotniska. Liczba lotów w regionie spadła więc do połowy zwykłego poziomu.

Do tego wzrosły też mocno ceny lotów – stawki za niektóre poszły w górę nawet o 70 proc.

67 mld euro wyciekło z Brukseli. Jak mafie, karuzele VAT i fikcyjne projekty drenują budżet UE
Straty w prowadzonych przez Prokuraturę Europejską śledztwach były w 2025 r. niemal trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej. Za spektakularnym wzrostem stoją międzynarodowe karuzele VAT, fikcyjne projekty finansowane z funduszy UE oraz coraz bardziej profesjonalne sieci przestępcze działające równocześnie w wielu państwach. W Polsce śledztwa dotyczą m.in. o przetargu w Nowym Sączu czy zakupu tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
UOKiK poprawił projekt ustawy o kredycie konsumenckim. Sektor finansowy wciąż alarmuje
UOKiK przedstawił nową wersję projektu ustawy o kredycie konsumenckim, która ma odpowiedzieć na krytykę ze strony sektora finansowego. Choć w dokumencie pojawiły się korekty, wiele kluczowych postulatów rynku nadal nie zostało uwzględnionych. Spór dotyczy m.in. sankcji kredytu darmowego oraz limitów kosztów pozaodsetkowych.
Wisielcze humory w węgierskim biznesie. Prognozy najgorsze od półtorej dekady
Menedżerowie węgierskich firm marzą, by przetrwać ten rok. Tylko trzech na dziesięciu wierzy, że będzie to dobry okres dla firm, którymi kierują. Tak minorowe nastroje nie towarzyszyły węgierskiemu biznesowi nigdy wcześniej, od kiedy PwC je bada. Najnowsze ankiety pokazują też, że przedsiębiorcy działający nad Balatonem bieżącym sprawom poświęcają znacznie więcej czasu niż ich koledzy z zagranicy. To zmniejsza konkurencyjność węgierskich firm.
Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Wyjątkiem okazał się mWIG40, który pociągnęły w górę m. in. Grupa Azoty oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.
Rząd zapowiada rekordowe nakłady na mieszkalnictwo. Podatku od pustostanów nie planuje
Rząd zapowiada znaczące zwiększenie wydatków na politykę mieszkaniową oraz pakiet zmian legislacyjnych obejmujących cały system – od budownictwa społecznego po rynek własnościowy. W budżecie na 2026 r. zabezpieczono 6,7 mld zł na inwestycje mieszkaniowe, a wraz z funduszami z Krajowego Planu Odbudowy kwota ma sięgnąć 8,7 mld zł.
Co blokuje rozwój najmu instytucjonalnego w Polsce?
Najem instytucjonalny w Polsce rośnie, ale wciąż napotyka bariery prawne, planistyczne i podatkowe. Co blokuje rozwój rynku PRS?
