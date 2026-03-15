15.03.2026 14:09

Doradca prezydenta USA wzywa do zakończenia wojny w Iranie. „Pora ogłosić zwycięstwo i się zmywać”

David Sacks, doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. sztucznej inteligencji i kryptowalut, uważa, że Stany Zjednoczone powinny znaleźć sposób na zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. „To dobry czas, by ogłosić zwycięstwo i się zmywać” – stwierdził.

Powinniśmy spróbować znaleźć z tego wyjście. To dobry czas, by ogłosić zwycięstwo i się zmywać – powiedział David Sacks w podcaście All-In, który współprowadzi.

Jak uzasadnia, eskalacja konfliktu może prowadzić do szeroko zakrojonych zniszczeń infrastruktury naftowej i gazowej na Bliskim Wschodzie. Wskazał też na odsalarnie wody, które umożliwiają funkcjonowanie i rozwój krajom Zatoki Perskiej, które są szczególnie dotknięte niedoborem wody. Takich instalacji na wybrzeżach państw regionu jest ponad 400. Ich zniszczenie sprawiłoby, że kraje takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Katar stałyby się „niemal nienadające się do zamieszkania”.

To byłby naprawdę katastrofalny scenariusz – dodał.

Jak ocenia „Wall Street Journal”, tak wyraźny sprzeciw wewnątrz administracji Donalda Trumpa to rzadki przypadek.

Przypomnijmy – wojna w Iranie rozpoczęła się amerykańsko-izraelskim atakiem 28 lutego. W nalotach zginął najwyższy przywódca kraju, ajatollah Ali Chamenei. W odwecie Teheran zaatakował kraje Bliskiego Wschodu, w których stacjonują amerykańscy żołnierze, oraz Izrael.

Efektem działań wojennych jest też blokada Cieśniny Ormuz, przez którą płynie 20-25 proc. światowych dostaw ropy naftowej i 20 proc. dostaw LNG. Doprowadziło to do gwałtowanego wzrostu cen tych surowców, co z kolei przełożyło się na wyższe ceny paliw i nawozów.

David Sacks jest tzw. carem Białego Domu ds. sztucznej inteligencji i kryptowalut od grudnia 2024 r. Z kolei od stycznia 2025 r. pełni funkcję współprzewodniczącego Prezydenckiej Rady Doradców ds. Nauki i Technologii. W przeszłości był m.in. dyrektorem operacyjnym PayPal. Jest też założycielem Yammer i Craft Ventures. Inwestuje w firmy i startupy technologiczne.

