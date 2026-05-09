Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.05.2026
NEWSROOM XYZ
09.05.2026 23:03

Magyar przemówił do tłumu przed parlamentem. "Nie ma się czego bać"

Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność - powiedział premier Węgier Peter Magyar do wielotysięcznego tłumu zgromadzonego w sobotę przed siedzibą parlamentu. - To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać i za to wam dziękuję - dodał.

Na placu Kossutha w Budapeszcie przed gmachem parlamentu od godz. 10 rano transmitowano inauguracyjną sesję nowego parlamentu, który pod koniec posiedzenia wybrał Magyara na nowego premiera. Nad Dunajem zebrały się dziesiątki tysięcy osób, z których wiele przyszło z flagami Węgier, Unii Europejskiej oraz symbolami partii TISZA Magyara, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia.

Po zamknięciu sesji na maszt przed parlamentem wciągnięto flagę narodową i unijną, a przed gmachem przemaszerowała parada wojskowa.

- Spójrzcie sobie w oczy, rozejrzyjcie się po tym pięknym mieście, po tym kraju. Od dawna nie widziałem tylu uśmiechów i nadziei, co po ogłoszeniu wyników wyborów z 12 kwietnia - powiedział Magyar. - Dziękuję, dziękuję, dziękuję – zwrócił się do tłumu.

- To wy daliście światu przykład, że nie ma się czego bać. W podręcznikach historii będą uczyć, że światło zwycięża ciemność – powiedział w odniesieniu do sukcesu wyborczego Tiszy.

Premier przypomniał, że w ciągu ostatnich dwóch lat - odkąd przejął kierownictwo nad Tiszą - odwiedził ponad 700 miejscowości w całym kraju. - To, co otrzymałem i czego się od was nauczyłem, będzie mi towarzyszyć przez całe życie. Zmieniliście nie tylko kraj, ale i mnie – powiedział Magyar.

Magyar poprosił swoich sympatyków, aby nie osądzali tych, którzy głosowali inaczej, ale z nimi rozmawiali. - Nie ma prawicy i lewicy, są tylko Węgrzy - podkreślił.

Po zakończeniu przemówienia nowego premiera przed parlamentem rozpoczął się program artystyczny, który ma planowo trwać do późnych godzin nocnych. Na scenie występują znani węgierscy muzycy, a wokół niej rozstawiono stoiska z jedzeniem i napojami oraz gadżetami Tiszy.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Komu bije dzwon. TOP 5 pawilonów tegorocznego Biennale w Wenecji
Najciekawsze pawilony stworzyły Austria, Japonia, Polska, Niemcy oraz – wspólnie – Czechy i Słowacja. Największe tłumy zgromadziły się jednak przed ekspozycjami dwóch innych krajów. A Rosjanie, mimo…
09.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Mozart ustępuje miejsca Eurowizji. W Wiedniu wielki show i jeszcze większe wyzwania
Uznawany za nieformalną stolicę muzyki klasycznej Wiedeń od 12 do 16 maja stanie się europejskim centrum zupełnie innego nurtu muzycznego. Zagości tu 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Widowisku…
09.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wakacje z dopłatą. Jak uniknąć nagłych podwyżek w biurach podróży?
Przepisy pozwalają biurom podróży podnosić ceny wycieczek nawet po podpisaniu umowy. Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie paliwo lotnicze mocno podrożało, więc ryzyko dopłat wzrosło. Część klientów…
09.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Wojna w Polsce byłaby ekonomicznym koszmarem. Koszty poszłyby w biliony
Europa przygotowuje się do wojny. Widać to po działaniach Unii Europejskiej, widać to po nerwowych ruchach i przyśpieszonych zakupach zbrojeniowych kolejnych krajów. Warto sobie postawić pytanie –…
08.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Eksperci mają inne propozycje
Prezydent Karol Nawrocki chce ogólnopolskiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jego obóz odcina się jednak od haseł dotyczących polexitu i krytyki OZE. – Gdyby ekipa prezydenta…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Raport kontrowersyjnej firmy analitycznej dołuje kurs Czechoslovak Group
Wycena Czechoslovak Group spadła od dnia giełdowego debiutu o ponad połowę. Powodem jest raport budzącej kontrowersje amerykańskiej firmy analitycznej Hunterbrook. Mimo to główny akcjonariusz CSG,…
08.05.2026