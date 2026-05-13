Kategoria artykułu: Technologia
Koniec katalogu dla wszystkich. Jak AI sprzedaje każdemu z osobna
Algorytmy coraz lepiej rozumieją nie tylko to, co kupujesz, ale też w jakim celu to robisz i czego będziesz potencjalnie potrzebować. Hiperpersonalizacja staje się standardem wdrożeń, ale jej rozwój hamują jednocześnie ograniczenia technologiczne, regulacyjne oraz ryzyka związane z wykorzystaniem danych na dużą skalę.
13.05.2026, 04:30
Hiperpersonalizacja sprawia, że klienci coraz rzadziej widzą jeden „uniwersalny” sklep. Zamiast tego marki zaczynają tworzyć ofertę dopasowaną do konkretnych zachowań, preferencji i sposobu podejmowania decyzji. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego hiperpersonalizacja staje się jednym z najważniejszych kierunków rozwoju e-commerce i jak sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki platformy sprzedażowe analizują potrzeby klientów, przewidują ich intencje zakupowe i budują indywidualne doświadczenia użytkownika.
- W których obszarach personalizacja oparta na AI zwiększa sprzedaż i ogranicza liczbę zwrotów, a gdzie nadal pozostaje bardziej futurystyczną obietnicą niż technologią gotową do działania na dużą skalę.
- Jak różnią się globalne modele regulacji dotyczących danych osobowych i dlaczego europejskie przepisy, choć ograniczają część zastosowań AI, jednocześnie wymuszają rozwój nowych technologii ochrony prywatności oraz budują przewagi konkurencyjne europejskich firm.