Kategorie artykułu: Biznes Technologia
9 rekomendacji w sprawie komercjalizacji. Szansa na przełamanie impasu we wdrażaniu innowacji od naukowców
Jak zwiększyć transfer wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki? Dokładnie po roku pracy zespół powołany przez ministra nauki przedstawił swoje rekomendacje. Przy szeregu słusznych wskazań brakuje tylko pewności czy zalecenia uda się wdrożyć, bo wykraczają poza możliwości jednego resortu.
13.05.2026, 07:00
Przedstawione rekomendacje wskazują, co trzeba zmienić, by wynalazki z uczelni nie kończyły w szufladach tylko w firmach. Fot. Pressmaster/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie rekomendacje udrożnienia transferu wyników badań z nauki na rynek przedstawił zespół ekspertów ministerstwu nauki.
- Co proponują doradcy jako zachęty do komercjalizowania badań dla badaczy i doktorantów.
- Od czego zależy, aby zalecenia weszły w życie i nie stały się kolejną analizą ekspertów, która trafi do szuflady.