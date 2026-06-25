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25.06.2026 20:37

Malwina Winter i Karol Półtorak dołączą do zarządu Modivo

Rada nadzorcza Modivo powołała dwie nowe osoby w skład zarządu obecnie trwającej kadencji. 1 lipca do organu spółki dołączą Malwina Winter i Karol Półtorak.

Malwina Winter obejmie w grupie Modivo obszar zarządzania zakupem asortymentu i sprzedaży operacyjnej w segmencie off-price. Karol Półtorak będzie zarządzał obszarem e-commerce w ramach całej grupy kapitałowej.

„Powołanie nowych członków zarządu jest ukierunkowane na wzmocnienie składu zarządu, przy uwzględnieniu dynamicznego wzrostu skali działalności oraz umocnienia pozycji spółki na rynku" – podano w komunikacie.

Dwie osoby dołączą do zarządu Modivo

Malwina Winter dołączyła do grupy Modivo w 2020 r. Jak podaje spółka, nowa członkini zarządu rozwijała markę HalfPrice od początku jej istnienia.

Wcześniej menedżerka zdobywała doświadczenie w międzynarodowych strukturach marek odzieżowych takich jak H&M, New Look czy OVS. W latach 2014–2020 pełniła rolę szefowej działu zaopatrzenia oraz zakupów międzynarodowych w Familii, sieci off-price działającej głównie na rynkach w Rosji i Białorusi.

Karol Półtorak jest związany z grupą kapitałową Modivo od dekady. W tym okresie pełnił funkcje wiceprezesa zarządu (w latach 2016–2025) oraz wiceprezesa spółki eobuwie.pl (obecnie MODIVO.COM S.A.) w latach 2025–2026.

Wcześniej pracował w branży finansowo-kapitałowej, m.in. dla GPW, UniCredit/CAIB, Citibanku i PwC.

Budynek Modivo w Zielonej Górze
Rada nadzorcza Modivo powołała na wiceprezesów spółki Malwinę Winter i Karola Półtoraka. Fot. materiały prasowe
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