Miedź w Londynie przebiła historyczną barierę 14 000 dolarów za tonę. Największy jednodniowy wzrost od lat

Ceny miedzi na londyńskiej giełdzie metali przekroczyły 14 000 dolarów za tonę po zwyżce o niemal 8 proc. To najmocniejszy jednodniowy wzrost od wielu lat. Notowania surowca są napędzane przez zakupy spekulacyjne.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych na londyńskiej LME wzrosła do 14 125 dolarów za tonę wobec 13 086 dolarów na zakończenie poprzedniej sesji. To efekt największego jednodniowego wzrostu od wielu lat, który wyniósł 7,9 proc.

Na nowojorskim Comex metal podrożał o ok. 6,7 proc., a w Szanghaju – o ponad 7,6 proc.

W Chinach doszło do fali intensywnych zakupów spekulacyjnych. Inwestorzy w Szanghaju oczekują bowiem silniejszego wzrostu gospodarczego w USA oraz zwiększenia wydatków na centra danych, robotykę i infrastrukturę energetyczną. Według analityków styczeń jest najbardziej intensywnym miesiącem w historii giełdy SHF w Szanghaju.

„To wszystko jest napędzane przez fundusze spekulacyjne. [...] Prawdopodobnie przez wszystkie chińskie fundusze, biorąc pod uwagę wzrost cen miedzi w godzinach handlu azjatyckiego” – twierdzi Yan Weijun, szef działu analiz metali bazowych w chińskiej firmie Xiamen C&D Inc.

Aktywność inwestorów znacznie wzrosła po środowej decyzji amerykańskiego Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku, który pozostawił stopy procentowe bez zmian. Optymistycznie patrzą także na przyszłość wydatków na AI.

Źródło: PAP