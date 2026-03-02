Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 18:06

Mikołaj Lipiński za sterami polskiego oddziału Bitdefender

Mikołaj Lipiński został nowym szefem polskiego oddziału firmy Bitdefender. Menedżer w swojej karierze współpracował m.in. z biznesami Anny i Roberta Lewandowskich.

Decyzja o dołączeniu Lipińskiego do zespołu jest elementem szerszej strategii Bitdefendera, który stawia na rozwój w Polsce i zapowiada intensywną rywalizację o pozycję lidera rynku, który dzisiaj jest zdominowany przez Dagmę i Microsoft.

– Dla Bitdefendera, Polska to kluczowy rynek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Rosnąca liczba cyberataków, coraz większa świadomość przedsiębiorców i użytkowników indywidualnych oraz szybki rozwój technologiczny sprawiają, że właśnie tutaj chcemy inwestować i rozwijać nasz zespół. Cieszę się, że mogę być częścią strategii skalowania biznesu burzenia status quo – mówi Mikołaj Lipiński.

Mikołaj Lipiński w swojej karierze współtworzył strategie rozwoju marek Anny i Roberta Lewandowskich, doradzał w procesach fuzji i przejęć oraz wspierał przedsiębiorców w procesie ekspansji rynkowej. Pracował m.in. dla Sensilab czy Medica Assistance.

W Bitdefenderze Lipiński będzie odpowiadał za rozwój strategii biznesowej, ekspansję w kanałach B2B i B2C oraz współpracę z partnerami technologicznymi i dystrybucyjnymi. Jego zadaniem będzie również budowanie pozycji marki jako eksperta w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz lidera opinii w Polsce.

Bitdefender z ambicją zostania liderem rynku

W ostatnich latach Bitdefender znacząco zwiększył swoją obecność w Polsce – zarówno w sektorze konsumenckim, jak i korporacyjnym. Firma rozbudowuje sieć partnerów biznesowych, inwestuje w działania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego i konsekwentnie umacnia swoją pozycję w segmencie MSP oraz enterprise.

Bitdefender planuje w najbliższych miesiącach zwiększyć inwestycje w marketing, rozwój partnerstw i edukację rynku, a także prowadzić szereg inicjatyw zwiększających świadomość cyberzagrożeń wśród przedsiębiorców i użytkowników indywidualnych.

Mikołaj Lipiński, nowy szef Bitdefender w Polsce
Mikołaj Lipiński, nowy szef Bitdefender w Polsce. Fot. mat. prasowe
