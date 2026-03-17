Kategoria artykułu: Biznes
Chaos w myOrlen. Zmiana nazwy zaskoczyła odbiorców gazu
Zmiana nazwy największego w kraju sprzedawcy gazu dla gospodarstw domowych PGNiG OD na myOrlen zaskoczyła klientów. Wielu z nich po otrzymaniu faktury od myOrlen podejrzewało, że ktoś podszywa się pod ich sprzedawcę. Orlen zapewnia, że cały proces przebiega zgodnie z planem. Tymczasem szeroka kampania informacyjna ruszyła dopiero po zmianie nazwy. Niedługo po tym ze stanowiska odeszła prezeska myOrlen.
17.03.2026, 04:30
Plakat informujący o zmianie nazwy PGNiG OD na myOrlen. Fot.: XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego PGNiG OD zmienił nazwę na myOrlen.
- Jak klienci spółki odebrali zmianę nazwy.
- Jak według ekspertów powinien przebiegać proces zmiany nazwy firmy.