MKiŚ planuje rozszerzyć system kaucyjny o jednorazowe szkło

We wrześniu rozpoczną się prace legislacyjne nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o szkło jednorazowe – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

"Zakładam, że to nie będą tylko małpki, ale teraz nie jestem w stanie przewidzieć, jaka będzie ostateczna decyzja" – powiedziała Sowińska, pytana, jakie dokładnie opakowania będą objęte planowanym rozszerzeniem systemu o szkło jednorazowe. "Małpki", to potoczna nazwa butelek z wysokoprocentowym alkoholem o pojemności 100 ml.

Wiceszefowa resortu wskazała także, że od początku działania systemu kaucyjnego, tj. o października 2025 r. do końca maja 2026 r. zebrano ponad 1,6 mld opakowań. Tylko od końca kwietnia zwrócono blisko 600 mln butelek i puszek.

Wysokie tempo wzrostu wynika z faktu, że na początku działania systemu sklepy sprzedawały jeszcze napoje w opakowaniach nieobjętych kaucją, ponieważ takie były wprowadzanie do obiegu stopniowo.

W systemie funkcjonuje już 62 tys. punktów zbiórki opakowań. Wśród nich 32 tys. to małe sklepy o powierzchni poniżej 200 m kw., które dobrowolnie przystąpiły do programu.

Źródło: XYZ, PAP