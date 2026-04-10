Najważniejsze wydarzenia 10 kwietnia 2026 r.

Dziś przypada 16. rocznica katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym kluczowi politycy i najwyżsi dowódcy wojska.

 W Waszyngtonie odbędzie się spotkanie Grupy Bilderberg – międzynarodowego stowarzyszenia wpływowych osób ze świata polityki i biznesu. Z Polaków udział wezmą: Radosław Sikorski, szef MSZ, Wojciech Kostrzewa, szef PRB, Jacek Oleckowski, założyciel Mediacap, oraz Adam Bartosiewicz z WB Group.

O 10:00 rozpocznie się konferencja prasowa ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego oraz prezes Totalizatora Sportowego Beaty Stelmach dotycząca trzeciej edycji programu wspierania klubów sportowych – KLUB PRO.

O 11:30 dyplom doktora honoris causa SGH odbierze dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Poznamy dziś sporo danych makro ze świata. Najciekawsze to inflacja konsumencka CPI w USA i Niemczech. Według prognoz za oceanem wzrosła w marcu do 3,3 proc. wobec 2,4 proc. w lutym, a u naszych zachodnich sąsiadów – do 2,7 proc. z 1,9 proc.

W strefie Schengen w pełni rusza system cyfrowej rejestracji wjazdów i wyjazdów obywateli państw trzecich. Zamiast stempli w paszportach dane o przekroczeniu granicy, odmowie wjazdu, a także dane biometryczne podróżnych są zapisywane w systemie. Od startu wdrożenia w październiku 2025 r. zarejestrowano ponad 45 mln przekroczeń granicy, odmówiono wjazdu ponad 24 tys. osób i zidentyfikowano ponad 600 osób uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy

